Ignacio Torán, presunto líder de la red de narcos vinculada al exjefe de la UDEF, afronta su reingreso en prisión

A lo largo de este lunes está previsto que se celebre la vistilla que decidirá la vuelta a prisión por riesgo de fuga de Ignacio Torán, presunto líder de la red de narcotráfico que mantiene en prisión al exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez, desde noviembre de 2024. Torán, tildado como presunto capo de la trama, detenido el pasado viernes a petición de la Fiscalía Antidroga, permanecía en libertad provisional desde abril del año pasado por un error judicial. Tras cumplirse las 72 horas de margen establecidas por el juez de la Audiencia Nacional, este lunes encara su vuelta a prisión.

Ignació Torán comparecía este viernes citado por el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge,para prestar declaración tras levantar el secreto del informe policial (emitido en diciembre) y que recoge el análisis de los móviles intervenidos a los investigados, entre ellos a Torán y al exjefe de la UDEF, conocido por los 20 millones euros que tenía ocultos en una pared de su domicilio. La decisión fue contundente. El mismo viernes, tras la comparecencia, el juez ordenaba la detención del presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada Óscar Sánchez, exjefe de la UDEF (en prisión desde 2024) por un margen de 72 horas.

La decisión definitiva se producirá tras una vistilla, que se celebrará a lo largo del día, en la que se pretenden revisar las medidas cautelares que tiene impuestas y que podría derivar en su reingreso en la cárcel. Dicha revisión se produce tras considerar un notable aumento del riesgo de fuga por el desarrollo de la investigación que ya va camino de juicio. Ha aumentado el riesgo de fuga, consideran, ante las nuevas pruebas aportadas por la Policía que evidencian la posesión de bienes -Ignacio Torán disponía de una mansión de 10 millones de euros en Dubái- y la existencia de una presunta trama internacional de blanqueo en países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Santo Tomé y Príncipe.

Nuevas pruebas policiales

El análisis de los dispositivos móviles ha permitido constatar que esta red de narcotráfico (que cayó a raíz de la intervención de un contenedor en el puerto de Algeciras con 13 toneladas de cocaína: el mayor alijo de esa droga incautado hasta la fecha en España) presuntamente logró introducir casi 60 toneladas de cocaína en 37 contenedores marítimos. Según las anotaciones que guardaba en su móvil el exjefe de la UDEF, el valor de dicha operación superaba los dos mil millones de euros.

En el móvil de Torán, a quien los investigadores sitúan en la cúspide de la trama, han aparecido también "sus conexiones con los grandes narcotraficantes" que se "refugian" en Dubái.

Sin declaración

Tras acogerse a su derecho a no declarar, su abogado esgrimió ante la celebración de la vistilla del pasado viernes, solicitada por el fiscal, que no había tenido tiempo suficiente para estudiar la parte de la causa de la que la semana pasada se levantó el secreto, lo que le impedía ejercer convenientemente su defensa.

Ante esta alegación, el magistrado acordó decretar la detención judicial de Torán por un periodo de 72 horas, que vence este lunes, con lo que desde el viernes permanece detenido a la espera de la celebración de la vistilla.

Petición de la Fiscalía Antidroga

Para solicitar su vuelta a la cárcel, Antidroga se basa en los argumentos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción en el Supremo para pedir la prisión del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, fundamentalmente que el riesgo de fuga había aumentado ante la cercanía del juicio; en este caso, que la instrucción de esta causa esta próxima a su conclusión, según las fuentes consultadas.

Además de la citación de Torán, el levantamiento del secreto de esta pieza separada llevó a la detención la semana pasada por delitos de blanqueo de Francisco de Borbón, hijo del ya fallecido duque de Sevilla y familiar lejano del rey.

El juez le dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros, al igual que a un joyero marbellí vinculado a la trama al que le fueron intervenidos casi cien Rolex sin justificar.