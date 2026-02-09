Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HUELGA FERROVIARIA

Huelga de trenes en Madrid: estos serán los horarios afectados

Huelga de trenes en Madrid, en directo: trenes cancelados y retrasos en Cercanías en el arranque de la huelga ferroviaria de tres días

Viajeros afectados por la huelga de trabajadores feroviarios consultan los horarios de los trenes de alta velocidad en la estación de atocha de Madrid este lunes.

Viajeros afectados por la huelga de trabajadores feroviarios consultan los horarios de los trenes de alta velocidad en la estación de atocha de Madrid este lunes. / FERNANDO VILLAR / EFE

Javier Niño González

Madrid

Los sindicatos ferroviarios y el Ministerio de Transportes no han logrado alcanzar un acuerdo para desconvocar la huelga, así que habrá paro el lunes 9 de febrero, el martes 10 y el miércoles 11. Son tres jornadas de huelga para protestar por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El paro se mantiene tras las reuniones que el departamento que dirige Óscar Puente y los principales sindicatos han mantenido en los últimos días.

Los paros, que oficialmente han empezado a las 00.00 horas de este lunes, se desarrollarán hasta las 00.000 horas de este jueves.

Tal y como ya se estableció en la convocatoria, se trata de paro a jornada completa que afectarán a las circulaciones de Renfe -Cercanías, media y larga distancia-, Iryo y Ouigo, y a las compañías privadas de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

Los servicios mínimos para Cercanías son del 65% en hora punta, una cifra que baja al 50% en el caso del resto de la jornada. Para la media distancia, se garantizará que el 65% de los trenes seguirán funcionando durante los paros, y en el caso de larga distancia y alta velocidad, será del 73%. En el caso de Rodalies, se han establecido un 66% de servicios mínimos en hora punta y un 33% en las horas valle.

