Huelga de trenes en Madrid: estos serán los horarios afectados

Los sindicatos ferroviarios y el Ministerio de Transportes no han logrado alcanzar un acuerdo para desconvocar la huelga, así que habrá paro el lunes 9 de febrero, el martes 10 y el miércoles 11. Son tres jornadas de huelga para protestar por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El paro se mantiene tras las reuniones que el departamento que dirige Óscar Puente y los principales sindicatos han mantenido en los últimos días.

Los paros, que oficialmente han empezado a las 00.00 horas de este lunes, se desarrollarán hasta las 00.000 horas de este jueves.

Tal y como ya se estableció en la convocatoria, se trata de paro a jornada completa que afectarán a las circulaciones de Renfe -Cercanías, media y larga distancia-, Iryo y Ouigo, y a las compañías privadas de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

Los servicios mínimos para Cercanías son del 65% en hora punta, una cifra que baja al 50% en el caso del resto de la jornada. Para la media distancia, se garantizará que el 65% de los trenes seguirán funcionando durante los paros, y en el caso de larga distancia y alta velocidad, será del 73%. En el caso de Rodalies, se han establecido un 66% de servicios mínimos en hora punta y un 33% en las horas valle.