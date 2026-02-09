El encuentro 'Horizonte Madrid Sur', en directo: los alcaldes del sur de la región se reúnen para analizar sus desafíos

Los municipios madrileños desempeñan un papel clave en el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid, gracias a un tejido productivo diverso, innovador y estrechamente ligado al territorio. Las localidades del sur de la región se han consolidado como motores de crecimiento, apoyados en una sólida base industrial y logística, con un potente ecosistema tecnológico y una apuesta creciente por la innovación, la transformación energética y la economía digital. Este conjunto de localidades combina tradición productiva y modernización, concentrando empleo, talento y proyectos estratégicos que refuerzan su papel como uno de los grandes polos económicos del área metropolitana.

Bajo el título de Horizonte Madrid Sur, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran este martes en el Espacio Mercado de Getafe un encuentro en el que se abordará, desde la sensibilidad local que caracteriza al grupo Prensa Ibérica, algunos de los desafíos estratégicos más relevantes que enfrentan las localidades del sur de la Comunidad de Madrid. El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Getafe, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Alcorcón, el Ayuntamiento de Leganés y el Ayuntamiento de Valdemoro; el patrocinio de FCC Medio Ambiente y Valoriza, y la colaboración de Madrid Capital Mundial.

El director general de Crónicas, Alejandro Sopeña, protagonizará el diálogo Las Crónicas, exponente de la apuesta periodística local e hiperlocal de Prensa Ibérica. Los retos y oportunidades en los municipios del sur de Madrid: entorno rural, demografía, conectividad, infraestructuras e impulso empresarial contará con la presencia de Francisca Suárez, alcaldesa de Titulcia, y Aránzazu Povedano, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.

La intervención de bienvenida corresponderá a Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y la clausura a Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid. El evento ‘Horizonte Madrid Sur’ dará cabida también a un diálogo sobre cuestiones de interés local como el transporte y la gestión del agua, los residuos y los espacios urbanos de la mano de especialistas como Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente, y José Antonio García Galdón, director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza. Jorge Caro, coordinador nacional de Airbus España, compañía con sede en Getafe, tomará también la palabra en el encuentro como caso de éxito empresarial.