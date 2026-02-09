Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Huelga de TrenesAlcalde de MóstolesAgresión SamurBaliza V-16Carnaval en FuenlabradaBenidorm FestRafa Sánchez La UniónProyecto Hombre Madrid
instagramlinkedin

En Directo

HORIZONTE MADRID

El encuentro 'Horizonte Madrid Sur', en directo: los alcaldes del sur de la región se reúnen para analizar sus desafíos

La primera parada del ciclo ‘Horizonte Madrid’, dedicado a los retos de los municipios del sur de la Comunidad de Madrid, tiene lugar este martes en Getafe

'Horizonte Madrid Sur'

'Horizonte Madrid Sur' / EPE

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Los municipios madrileños desempeñan un papel clave en el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid, gracias a un tejido productivo diverso, innovador y estrechamente ligado al territorio.  Las localidades del sur de la región se han consolidado como motores de crecimiento, apoyados en una sólida base industrial y logística, con un potente ecosistema tecnológico y una apuesta creciente por la innovación, la transformación energética y la economía digital. Este conjunto de localidades combina tradición productiva y modernización, concentrando empleo, talento y proyectos estratégicos que refuerzan su papel como uno de los grandes polos económicos del área metropolitana.

Bajo el título de Horizonte Madrid Sur, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran este martes en el Espacio Mercado de Getafe un encuentro en el que se abordará, desde la sensibilidad local que caracteriza al grupo Prensa Ibérica, algunos de los desafíos estratégicos más relevantes que enfrentan las localidades del sur de la Comunidad de Madrid. El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Getafe, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Ayuntamiento de Alcorcón, el Ayuntamiento de Leganés y el Ayuntamiento de Valdemoro; el patrocinio de FCC Medio Ambiente y Valoriza, y la colaboración de Madrid Capital Mundial.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares
  4. Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
  5. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
  6. La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas
  7. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
  8. Habla uno de los sanitarios de Samur agredidos: 'Fue una lluvia de golpes de uno, dos, tres minutos; se nos hizo eterno

Fuenlabrada convierte a sus personas mayores en guías de exposición para mostrar su día a día

Fuenlabrada convierte a sus personas mayores en guías de exposición para mostrar su día a día

Importante cambio térmico según la Aemet: estas serán las temperaturas este martes en la Comunidad de Madrid

Importante cambio térmico según la Aemet: estas serán las temperaturas este martes en la Comunidad de Madrid

El encuentro 'Horizonte Madrid Sur', en directo: los alcaldes del sur de la región se reúnen para analizar sus desafíos

El encuentro 'Horizonte Madrid Sur', en directo: los alcaldes del sur de la región se reúnen para analizar sus desafíos

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

El TSJM admite a trámite el recurso del Gobierno contra el centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid

El TSJM admite a trámite el recurso del Gobierno contra el centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid