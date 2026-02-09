Fuenlabrada convierte a sus personas mayores en guías de exposición para mostrar su día a día

La concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha presentado el proyecto Embajadores/as sénior, una iniciativa en la que personas mayores se convierten en guías de la exposición Edad sin límites, mostrando su día a día, su participación en la vida cultural y comunitaria y desafiando los estereotipos sobre el envejecimiento.

La exposición sitúa a las personas mayores en el centro del relato, transformándolas en protagonistas de su propia realidad y visibilizando su papel activo en la ciudad. Los visitantes pueden conocer de primera mano cómo este colectivo participa en talleres culturales, formativos y comunitarios, reflejando un envejecimiento activo, diverso y comprometido.

Uno de los elementos característicos del proyecto es que los propios mayores son los guías de la exposición. Ellos explican en primera persona sus actividades, motivaciones y experiencias, convirtiendo la visita en un espacio de encuentro y conversación que ayuda a transformar prejuicios y combatir el edadismo, que se refiere a los estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las personas en función de su edad.

Acuñado por Robert Butler en 1969, el edadismo invisibiliza, excluye e infantiliza a este colectivo, limitando sus oportunidades laborales, sociales y de salud. Así, según ha anunciado el consistorio fuenlabreño, 12 personas mayores participan en el programa, formándose en los centros municipales de mayores con un equipo multidisciplinar en técnicas de comunicación, expresión en público y sensibilización sobre estereotipos relacionados con la edad.

La exposición recorrerá distintos espacios de Fuenlabrada

La exposición permanecerá 15 días en distintos espacios públicos de Fuenlabrada, comenzando en la JMD de El Arroyo-La Fuente, del 9 al 22 de febrero, y continuará en el Espacio Municipal Los Arcos, así como en la JMD de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores a lo largo del año.

La concejala de Mayores, Ana Pérez, ha destacado que "Embajadores/as sénior refleja el compromiso de Fuenlabrada con una convivencia inclusiva y respetuosa con todas las edades". Además, ha añadido que "una ciudad que escucha y genera espacios de encuentro reconociendo la experiencia de quienes la han construido es una ciudad mejor para todas las personas".

La ciudad está adherida al proyecto de la OMS Ciudad Amiga de las Personas Mayores, que busca adaptar los entornos físicos y sociales a las necesidades de las personas mayores.