Detienen a cuatro personas por incendiar una vivienda con dos personas dentro
Las víctimas, dos personas en situación de vulnerabilidad, ya habían sido agredidas física y verbalmente antes por dos dos de los detenidos
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de provocar un incendio provocado en una vivienda habitada por dos personas en situación de vulnerabilidad en la localidad madrileña de Torres de la Alameda. A los cuatro detenidos se les imputa los delitos de incendio de vivienda, delito de odio por aporofobia y pertenencia a grupo criminal.
Los hechos se produjeron el pasado 25 de mayo de 2025. Según fuentes policiales, el incendio se habría llevado a cabo mediante el uso de líquido inflamable y cartones que, los presuntos autores, introdujeron en el interior del domicilio tras romper una ventana y la puerta de acceso. Según la Guardia Civil, el ataque estuvo motivado por odio hacia la situación de vulnerabilidad social de las víctimas.
Además, según ha informado este lunes en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, dos de los presuntos autores ya fueron detenidos en julio del año pasado por un delito de odio y lesiones a las mismas víctimas, tras protagonizar varios episodios de agresiones físicas y verbales y de hostigamiento contra ellas.
Tras ser arrestados, los cuatro detenidos han sido puestos a disposición judicial, y se ha decretado su ingreso en prisión de forma preventiva.
