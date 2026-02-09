La crítica del cantante Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, a la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl

Palmeras, cañas de azúcar y rincones entre el Viejo San Juan y Nueva York: Bad Bunny sirvió escenario para su espectáculo en el show de descanso del partido de la Super Bowl en representación de los hispanos en Estados Unidos y de los latinoamericanos en el mundo en Santa Clara, California.

En el intermedio de la NFL que enfrentó a los Seahawks y los Patriots, el cantante apareció con su himno de fondo DtMF, rodeado con un cuerpo de baile y la participación de Lady Gaga en su tema Baile inolvidable y otros grandes invitados como Ricky Martin. Los usuarios en redes sociales han dictado sentencia sobre la actuación y Ramón Arcusa, conocido por ser integrante del famoso Dúo Dinámico, lo tiene claro: "Pura horterada".

El cantante ha dejado claro en su cuenta de la red social X lo que le ha parecido el espectáculo y lo califica de "un canto feísimo al más feo". "Y pensar que vendió 12 conciertos en España en un día", critica Arcusa. Y es que el artista portorriqueño arrasó con la venta de las entradas para su gira en España con récords históricos de venta con más de 600.000 entradas.

Benito desfiló con decenas de banderas y pronunció uno a uno todos los nombres de los países de habla hispana. En su muestra de unión del pueblo latinoamericano, tampoco gustó a otros como Donald Trump que definió el espectáculo como "terrible". Eso sí, el mensaje del cantante fue claro: "Todos juntos somos América" y "Lo único más poderoso que el odio es el amor".