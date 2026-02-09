Consulta si tu tren se ha cancelado por la huelga ferroviaria a través de estos canales informativos

El servicio de Cercanías de Madrid ha arrancado este lunes con los servicios mínimos previstos por la huelga de maquinistas convocada para los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero de 2026. Además, su repercusión también afecta a los servicios de Media y Larga Distancia y Alta Velocidad.

Servicio mínimo en Madrid

El Ministerio ha fijado servicios mínimos con base en la afluencia en las diferentes franjas horarias. En el caso de Madrid, los trenes de Cercanías circularán al 75% en las franjas de mayor afluencia y al 50% durante el resto de la jornada. Renfe informa que el objetivo es asegurar la prestación de los servicios esenciales y los desplazamientos inaplazables de la ciudadanía, compatibilizándolos con el ejercicio del derecho de huelga.

El inicio de la huelga de maquinistas ha tensionado el servicio ferroviario en toda la Comunidad de Madrid. Los usuarios se están coordinando a través de las redes sociales durante la jornada que inaugura tres días de huelga, convocadas para exigir más personal y mejoras en la seguridad de las vías.

Aplicaciones útiles

Para sobrellevar de la mejor forma posible la situación provocada por la huelga existen algunas webs y aplicaciones que informan del estado de los trenes en tiempo real. Así, los pasajeros pueden optar por utilizar otros medios de transporte o esperar a que lleguen los convoyes.

Desde la web oficial de Renfe se pone a disposición del usuario un mapa interactivo donde aparecen todos los trenes que circulan por las vías y su ubicación exacta. La página ofrece información sobre la parada y la vía en la que se encuentra, a qué hora tiene prevista la llegada y la variación horaria que sufre.

Otra aplicación que puede resultar útil es la aplicación oficial de Adif que ofrece en tiempo real los horarios de llegada, la ubicación del convoy y las incidencias o retrasos en el servicio. También puedes consultar aquí si tu tren de media, larga distancia o AVE circulan durante las jornadas de huelga.

Desde el canal de WhatsApp de Cercanías Madrid también informan sobre las demoras en las líneas y los horarios de los trenes. Por la red social X de Cercanías Madrid emiten comunicados y se mantienen en contacto con los usuarios sobre la situación de los trenes Cercanías.