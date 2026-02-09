Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HUELGA FERROVIARIA

La Comunidad de Madrid carga contra el "caos" de Cercanías por falta de previsión en la huelga: trasvase de viajeros del 7% a Metro

Huelga de trenes en Madrid, en directo: caos, trenes cancelados y retrasos en Cercanías en el arranque de la huelga ferroviaria de tres días

Cartel de Metro de Madrid y Cercanías de Madrid

Cartel de Metro de Madrid y Cercanías de Madrid / EUROPA PRESS

EP

Madrid

La Comunidad de Madrid ha cargado este lunes contra el "caos" que se ha vivido en la región durante el primer día de huelga ferroviaria convocada a nivel estatal por la "falta de previsión y planificación" por parte del Ministerio de Transportes, con un trasvase de viajeros a la red de Metro del 7% que debe ser asumido por la Administración regional.

En declaraciones a los medios, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha censurado así al Gobierno por su falta de "previsión" ante las tres jornadas de huelga -de lunes a miércoles- convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país y con unos servicios mínimos que, en el caso de Cercanías, funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta.

"El Ministerio de Transporte en esta ocasión vuelve a hacer las cosas mal. No hay ningún tipo de previsión en este sentido", ha censurado el consejero, que ha recalcado que el "caos" que se está viviendo "simboliza el máximo desastre que es el Gobierno de España".

En este sentido, Rodrigo ha insistido en que "no ha habido ningún tipo de previsión" y "ningún tipo de alternativa específica" para los ciudadanos que no pueden utilizar el Cercanías, lo que, a su vez, perjudica también a la Administración autonómica, que debe absorber esa demanda extra para dar una alternativa de movilidad a los afectados.

Una situación que ha afectado especialmente a la red de Metro de la capital, con un trasvase de viajeros en hora punto en torno a un 7%. De esta forma, a través del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), la Administración regional se ve obligada a implantar un mayor número de servicios trenes y autobuses "con el fin de intentar dar una cobertura" de movilidad a los madrileños.

A modo de ejemplo, ha explicado que en un autobús interurbano viajan 80 ciudadanos mientras que en un tren de Cercanías entran unas 1.000-1.200 personas, para recalcar que "es imposible" que, "independientemente del esfuerzo que haga el Ejecutivo autonómico", se pueda asumir un volumen de viajeros como el de Cercanías, con unos 650.000 usuarios diarios.

"Lo que estamos viendo hoy es la dejadez de un gobierno que no sabe trabajar, que no es previsor y que desde luego no les interesa ni se preocupan por los madrileños y los está dejando tirados", ha censurado.

