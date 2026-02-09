GOYA 2026
La cartelera de los Goya 2026 en este cine de Madrid por tan solo 3,50 euros
Las películas nominadas a los Goya 2026 que se pueden visionar en este barrio de Madrid por un precio muy reducido
Hoy en día ir al cine es considerado por muchos como un privilegio, pero en este barrio de Madrid no hay excusa: la Sala Berlanga, ubicada en la calle de Andrés Mellado, 53 regresó el pasado 23 de enero con su ciclo de películas de los Goya a tan solo 3,50 euros como forma de impulsar la supervivencia de las salas de barrio como refugio de los más cinéfilos de Madrid.
Cita con los Goya
Este año 2026 la cita con los largometrajes de los Goya comenzó el día 23 de enero, pero todavía estás a tiempo de acudir porque su programa finaliza el 28 de febrero, día de la celebración de los premios. Se proyectarán más de 30 títulos finalistas y entre ellos se encuentran los grandes favoritos como Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, Sirat de Oliver Laxe o Sorda de Eva Libertad. El catálogo también incluye a las revelaciones del año como La furia de Gemma Blasco y trabajos de grandes directores como El cautivo de Alejandro Amenábar y Romería de Carla Simón.
Las sesiones están programadas entre las 16:00 horas y las 21:00 horas y las entradas se pueden comprar por Internet en entradas.com o directamente en taquilla.
Programa completo
Martes, 10 de febrero
- 16:30 h. Flores para Antonio / Isaki Lacuesta y Elena Molina / 2025 / 98’
- 18.30 h. Sirat / Oliver Laxe / 2025 / 115’
- 21.00 h. Balearic / Ion de Sosa / 2024 / 74’
Miércoles, 11 de febrero
- 16.30 h. Eloy de la Iglesia, adicto al cine / Gaizka Urresti / 2024 / 95
- 18.30 h. Maspalomas / Jose Mari Goenaga & Aitor Arregi / 2024 / 115’
- 21.00 h. Caigan las rosas blancas / Albertina Carri / 2024 / 123’
Jueves, 12 de febrero
- 16:30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’
- 18:45 h. El talento / Polo Menárguez / 2024 / 103’
- 21.00 h. Leo & Lou / Carlos Solano / 2024 / 102’
Viernes, 13 de febrero
- 16:45 h. Norbert / José Corral Llorente / 2025 / 75’
- 18.30 h. Parecido a un asesinato / Antonio Hernández / 2024 / 111’
- 21.00 h. Ciudad sin sueño / Guillermo Galoe / 2024 / 97’
Sábado, 14 de febrero
- 17.00 h. Bella / Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco / 2025 / 62’
- 18.30 h. La furia / Gemma Blasco / 2025 / 107’
- 20.45 h. La buena letra / Celia Rico Clavellino / 2024 / 110’
Martes, 17 de febrero
- 16.30 h. Los Tigres / Alberto Rodríguez / 2025 / 110’
- 19.00 h. Muy lejos / Gerard Oms / 2024 / 100’
- 21.15 h. The Sleeper. El Caravaggio perdido / Álvaro Longoria / 2024 / 78’
Miércoles, 18 de febrero
- 16:30 h. Mi amiga Eva / Cesc Gay / 2025 / 100’
- 18:45 h. Un fantasma en la batalla / Agustín Díaz Yanes / 2024 / 107’
- 21.00 h. Hasta que me quede sin voz / Lucas Nolla y Mario Forniés / 2024 / 92’
Jueves, 19 de febrero
- 16:45 h. Balearic / Ion de Sosa / 2024 / 74’
- 18.30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’
- 20.45 h. Tardes de soledad / Albert Serra / 2024 / 125’
Viernes, 20 de febrero
- 17.00 h. Olivia y el terremoto invisible / Irene Iborra / 2024 / 70’
- 19.00 h. The Sleeper. El Caravaggio perdido / Álvaro Longoria / 2024 / 78’
- 21.00 h. La cena / Manuel Gómez Pereira / 2025 / 106’
Sábado, 21 de febrero
- 16.15 h. Decorado / Alberto Vázquez / 2016 / 96’
- 18.30 h. Una quinta portuguesa / Avelina Prat / 2024 / 114’
- 21.00 h. Romería / Carla Simón / 2025 / 115’
Martes, 24 de febrero
- 16.15 h. Ciudad sin sueño / Guillermo Galoe / 2024 / 97’
- 18.15 h. Caigan las rosas blancas / Albertina Carri / 2024 / 123’
- 20.45 h. El cautivo / Alejandro Amenábar / 2025 / 133’
Miércoles, 25 de febrero
- 16.15 h. Maspalomas / Jose Mari Goenaga & Aitor Arregi / 2024 / 115’
- 18.30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’
- 21.00 h. El talento / Polo Menárguez / 2024 / 103’
Jueves, 26 de febrero
- 16.00 h. Los domingos / Alauda Ruiz de Azúa / 2025 / 118’
- 18:45 h. Sorda / Eva Libertad / 2025 / 99’
- 21.00 h. Sirat / Oliver Laxe / 2025 / 115’
Viernes, 27 de febrero
- 17.00 h. Bella / Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco / 2025 / 62’
- 18.30 h. Flores para Antonio / Isaki Lacuesta y Elena Molina / 2025 / 98’
- 21.00 h. Romería / Carla Simón / 2025 / 115’
Sábado, 28 de febrero
- 16.45 h. El tesoro de Barracuda / Adrià García / 2025 / 87’
- 18:45 h. Leo & Lou / Carlos Solano / 2024 / 102’
- 21.00 h. Parecido a un asesinato / Antonio Hernández / 2024 / 111’
