Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Huelga de TrenesAlcalde de MóstolesAgresión SamurBaliza V-16Carnaval en FuenlabradaBenidorm FestRafa Sánchez La UniónProyecto Hombre Madrid
instagramlinkedin

GOYA 2026

La cartelera de los Goya 2026 en este cine de Madrid por tan solo 3,50 euros

Las películas nominadas a los Goya 2026 que se pueden visionar en este barrio de Madrid por un precio muy reducido

Los Premios Goya 2026 tendrán lugar el próximo 28 de febrero.

Los Premios Goya 2026 tendrán lugar el próximo 28 de febrero.

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Hoy en día ir al cine es considerado por muchos como un privilegio, pero en este barrio de Madrid no hay excusa: la Sala Berlanga, ubicada en la calle de Andrés Mellado, 53 regresó el pasado 23 de enero con su ciclo de películas de los Goya a tan solo 3,50 euros como forma de impulsar la supervivencia de las salas de barrio como refugio de los más cinéfilos de Madrid.

Cita con los Goya

Este año 2026 la cita con los largometrajes de los Goya comenzó el día 23 de enero, pero todavía estás a tiempo de acudir porque su programa finaliza el 28 de febrero, día de la celebración de los premios. Se proyectarán más de 30 títulos finalistas y entre ellos se encuentran los grandes favoritos como Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, Sirat de Oliver Laxe o Sorda de Eva Libertad. El catálogo también incluye a las revelaciones del año como La furia de Gemma Blasco y trabajos de grandes directores como El cautivo de Alejandro Amenábar y Romería de Carla Simón.

Las sesiones están programadas entre las 16:00 horas y las 21:00 horas y las entradas se pueden comprar por Internet en entradas.com o directamente en taquilla.

Programa completo

Martes, 10 de febrero

  • 16:30 h. Flores para Antonio / Isaki Lacuesta y Elena Molina / 2025 / 98’
  • 18.30 h. Sirat / Oliver Laxe / 2025 / 115’
  • 21.00 h. Balearic / Ion de Sosa / 2024 / 74’

Miércoles, 11 de febrero

  • 16.30 h. Eloy de la Iglesia, adicto al cine / Gaizka Urresti / 2024 / 95
  • 18.30 h. Maspalomas / Jose Mari Goenaga & Aitor Arregi / 2024 / 115’
  • 21.00 h. Caigan las rosas blancas / Albertina Carri / 2024 / 123’

Jueves, 12 de febrero

  • 16:30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’
  • 18:45 h. El talento / Polo Menárguez / 2024 / 103’
  • 21.00 h. Leo & Lou / Carlos Solano / 2024 / 102’

Viernes, 13 de febrero

  • 16:45 h. Norbert / José Corral Llorente / 2025 / 75’
  • 18.30 h. Parecido a un asesinato / Antonio Hernández / 2024 / 111’
  • 21.00 h. Ciudad sin sueño / Guillermo Galoe / 2024 / 97’

Sábado, 14 de febrero

  • 17.00 h. Bella / Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco / 2025 / 62’
  • 18.30 h. La furia / Gemma Blasco / 2025 / 107’
  • 20.45 h. La buena letra / Celia Rico Clavellino / 2024 / 110’

Martes, 17 de febrero

  • 16.30 h. Los Tigres / Alberto Rodríguez / 2025 / 110’
  • 19.00 h. Muy lejos / Gerard Oms / 2024 / 100’
  • 21.15 h. The Sleeper. El Caravaggio perdido / Álvaro Longoria / 2024 / 78’

Miércoles, 18 de febrero

  • 16:30 h. Mi amiga Eva / Cesc Gay / 2025 / 100’
  • 18:45 h. Un fantasma en la batalla / Agustín Díaz Yanes / 2024 / 107’
  • 21.00 h. Hasta que me quede sin voz / Lucas Nolla y Mario Forniés / 2024 / 92’

Jueves, 19 de febrero

  • 16:45 h. Balearic / Ion de Sosa / 2024 / 74’
  • 18.30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’
  • 20.45 h. Tardes de soledad / Albert Serra / 2024 / 125’

Viernes, 20 de febrero

  • 17.00 h. Olivia y el terremoto invisible / Irene Iborra / 2024 / 70’
  • 19.00 h. The Sleeper. El Caravaggio perdido / Álvaro Longoria / 2024 / 78’
  • 21.00 h. La cena / Manuel Gómez Pereira / 2025 / 106’

Sábado, 21 de febrero

  • 16.15 h. Decorado / Alberto Vázquez / 2016 / 96’
  • 18.30 h. Una quinta portuguesa / Avelina Prat / 2024 / 114’
  • 21.00 h. Romería / Carla Simón / 2025 / 115’

Martes, 24 de febrero

  • 16.15 h. Ciudad sin sueño / Guillermo Galoe / 2024 / 97’
  • 18.15 h. Caigan las rosas blancas / Albertina Carri / 2024 / 123’
  • 20.45 h. El cautivo / Alejandro Amenábar / 2025 / 133’

Miércoles, 25 de febrero

  • 16.15 h. Maspalomas / Jose Mari Goenaga & Aitor Arregi / 2024 / 115’
  • 18.30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’
  • 21.00 h. El talento / Polo Menárguez / 2024 / 103’

Jueves, 26 de febrero

  • 16.00 h. Los domingos / Alauda Ruiz de Azúa / 2025 / 118’
  • 18:45 h. Sorda / Eva Libertad / 2025 / 99’
  • 21.00 h. Sirat / Oliver Laxe / 2025 / 115’

Viernes, 27 de febrero

  • 17.00 h. Bella / Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco / 2025 / 62’
  • 18.30 h. Flores para Antonio / Isaki Lacuesta y Elena Molina / 2025 / 98’
  • 21.00 h. Romería / Carla Simón / 2025 / 115’

Sábado, 28 de febrero

Noticias relacionadas

  • 16.45 h. El tesoro de Barracuda / Adrià García / 2025 / 87’
  • 18:45 h. Leo & Lou / Carlos Solano / 2024 / 102’
  • 21.00 h. Parecido a un asesinato / Antonio Hernández / 2024 / 111’

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares
  4. Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
  5. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
  6. La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas
  7. Cercanías Madrid afronta tres días de huelga: Renfe fija un 75 % en hora punta y un 50 % en hora valle
  8. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre

El Ayuntamiento de Madrid, en "alerta" por la apertura de la pizzería robótica que abrirá las 24 horas en la calle Gaztambide

El Ayuntamiento de Madrid, en "alerta" por la apertura de la pizzería robótica que abrirá las 24 horas en la calle Gaztambide

Alcalá desactiva el Nivel 1 del Plan del Río tras la decrecida del Henares

El PSOE reclama que el alcalde Móstoles comparezca en la Asamblea de Madrid

El PSOE reclama que el alcalde Móstoles comparezca en la Asamblea de Madrid

Aumenta la actividad del turno de oficio: más de 120.000 asistencias a detenidos y víctimas, un 4% más que el año anterior

Aumenta la actividad del turno de oficio: más de 120.000 asistencias a detenidos y víctimas, un 4% más que el año anterior

La Fundación Cátedra China celebra sus IX Premios en una noche de excelencia que consolida su papel como puente entre España y China

La Fundación Cátedra China celebra sus IX Premios en una noche de excelencia que consolida su papel como puente entre España y China

La cartelera de los Goya 2026 en este cine de Madrid por tan solo 3,50 euros

La cartelera de los Goya 2026 en este cine de Madrid por tan solo 3,50 euros

Madrid, contra la prohibición de las redes para menores de 16 de Sánchez: "Prohibir no ayuda al autocontol"

Madrid, contra la prohibición de las redes para menores de 16 de Sánchez: "Prohibir no ayuda al autocontol"

Detienen a cuatro personas por incendiar una vivienda con dos personas dentro

Detienen a cuatro personas por incendiar una vivienda con dos personas dentro