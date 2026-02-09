La cartelera de los Goya 2026 en este cine de Madrid por tan solo 3,50 euros

Hoy en día ir al cine es considerado por muchos como un privilegio, pero en este barrio de Madrid no hay excusa: la Sala Berlanga, ubicada en la calle de Andrés Mellado, 53 regresó el pasado 23 de enero con su ciclo de películas de los Goya a tan solo 3,50 euros como forma de impulsar la supervivencia de las salas de barrio como refugio de los más cinéfilos de Madrid.

Cita con los Goya

Este año 2026 la cita con los largometrajes de los Goya comenzó el día 23 de enero, pero todavía estás a tiempo de acudir porque su programa finaliza el 28 de febrero, día de la celebración de los premios. Se proyectarán más de 30 títulos finalistas y entre ellos se encuentran los grandes favoritos como Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, Sirat de Oliver Laxe o Sorda de Eva Libertad. El catálogo también incluye a las revelaciones del año como La furia de Gemma Blasco y trabajos de grandes directores como El cautivo de Alejandro Amenábar y Romería de Carla Simón.

Las sesiones están programadas entre las 16:00 horas y las 21:00 horas y las entradas se pueden comprar por Internet en entradas.com o directamente en taquilla.

Programa completo

Martes, 10 de febrero

16:30 h. Flores para Antonio / Isaki Lacuesta y Elena Molina / 2025 / 98’

18.30 h. Sirat / Oliver Laxe / 2025 / 115’

21.00 h. Balearic / Ion de Sosa / 2024 / 74’

Miércoles, 11 de febrero

16.30 h. Eloy de la Iglesia, adicto al cine / Gaizka Urresti / 2024 / 95

18.30 h. Maspalomas / Jose Mari Goenaga & Aitor Arregi / 2024 / 115’

21.00 h. Caigan las rosas blancas / Albertina Carri / 2024 / 123’

Jueves, 12 de febrero

16:30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’

18:45 h. El talento / Polo Menárguez / 2024 / 103’

21.00 h. Leo & Lou / Carlos Solano / 2024 / 102’

Viernes, 13 de febrero

16:45 h. Norbert / José Corral Llorente / 2025 / 75’

18.30 h. Parecido a un asesinato / Antonio Hernández / 2024 / 111’

21.00 h. Ciudad sin sueño / Guillermo Galoe / 2024 / 97’

Sábado, 14 de febrero

17.00 h. Bella / Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco / 2025 / 62’

18.30 h. La furia / Gemma Blasco / 2025 / 107’

20.45 h. La buena letra / Celia Rico Clavellino / 2024 / 110’

Martes, 17 de febrero

16.30 h. Los Tigres / Alberto Rodríguez / 2025 / 110’

19.00 h. Muy lejos / Gerard Oms / 2024 / 100’

21.15 h. The Sleeper. El Caravaggio perdido / Álvaro Longoria / 2024 / 78’

Miércoles, 18 de febrero

16:30 h. Mi amiga Eva / Cesc Gay / 2025 / 100’

18:45 h. Un fantasma en la batalla / Agustín Díaz Yanes / 2024 / 107’

21.00 h. Hasta que me quede sin voz / Lucas Nolla y Mario Forniés / 2024 / 92’

Jueves, 19 de febrero

16:45 h. Balearic / Ion de Sosa / 2024 / 74’

18.30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’

20.45 h. Tardes de soledad / Albert Serra / 2024 / 125’

Viernes, 20 de febrero

17.00 h. Olivia y el terremoto invisible / Irene Iborra / 2024 / 70’

19.00 h. The Sleeper. El Caravaggio perdido / Álvaro Longoria / 2024 / 78’

21.00 h. La cena / Manuel Gómez Pereira / 2025 / 106’

Sábado, 21 de febrero

16.15 h. Decorado / Alberto Vázquez / 2016 / 96’

18.30 h. Una quinta portuguesa / Avelina Prat / 2024 / 114’

21.00 h. Romería / Carla Simón / 2025 / 115’

Martes, 24 de febrero

16.15 h. Ciudad sin sueño / Guillermo Galoe / 2024 / 97’

18.15 h. Caigan las rosas blancas / Albertina Carri / 2024 / 123’

20.45 h. El cautivo / Alejandro Amenábar / 2025 / 133’

Miércoles, 25 de febrero

16.15 h. Maspalomas / Jose Mari Goenaga & Aitor Arregi / 2024 / 115’

18.30 h. Estrany riu / Jaume Claret / 2025 / 103’

21.00 h. El talento / Polo Menárguez / 2024 / 103’

Jueves, 26 de febrero

16.00 h. Los domingos / Alauda Ruiz de Azúa / 2025 / 118’

18:45 h. Sorda / Eva Libertad / 2025 / 99’

21.00 h. Sirat / Oliver Laxe / 2025 / 115’

Viernes, 27 de febrero

17.00 h. Bella / Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco / 2025 / 62’

18.30 h. Flores para Antonio / Isaki Lacuesta y Elena Molina / 2025 / 98’

21.00 h. Romería / Carla Simón / 2025 / 115’

Sábado, 28 de febrero

