De Brasil a España, pasando por Barajas: desmantelan una banda que metía coca escondida en piezas de mármol

Dándole un nuevo significado a la idea de meterse en el lavabo, una banda introducía coca en España escondida en piezas de mármol como mesas y lavabos. Una operación conjunta de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Policía Federal de Brasil ha permitido desarticular a esta organización, que traía la droga desde Brasil a tavés del aeropuerto de Barajas.

Bautizado como Petra, el operativo se ha saldado con tres detenidos y más de 1.500 kilos incautados, además del desmantelamiento de esta ruta aérea. La investigación arrancó en noviembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una red dedicada a introducir grandes cantidades de droga en España desde Brasil.

La organización, según la investigación, blindaba sus movimientos con compañías de apariencia legal tanto en el origen como en el destino. Antes de cada cargamento real, evaluaban el terreno con un "envío de prueba" compuesto por cinco contenedores que no llevaban droga, sino ladrillos normales y corrientes.

Con la ruta “validada”, el modus operandi era siempre el mismo: transporte aéreo de la droga esconcida en mesas, lavabos y otras piezas de mármol hasta Barajas y, desde allí, traslado por carretera a diferentes naves industriales repartidas por varios puntos del país. Para tratar de burlar los controles, además del camuflaje, rociaban la mercancía con perfume y ambientadores para enmascarar el olor de la coca.

La coordinación internacional ha sido clave para el éxito de la operación. Fruto de la cooperación con las autoridades brasileñas, se logró intervenir 1.200 kilos de cocaína en el aeropuerto de Belo Horizonte, ocultos en mesas de mármol con destino a España. Mientras esto sucedía, la red recuperaba otro envío de lavabos de mármol que permanecía en Barajas, pendiente de despacho aduanero, y la llevaba hasta una nave industrial en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde se activó el dispositivo policial.

En esta segunda intervención se hallaron 250 kilos de cocaína repartidos en 221 paquetes y fueron detenidos dos hombres (al que se sumó un tercero más adelante), que, al verse sorprendidos, destruyeron sus teléfonos móviles para borrar rastros. Además de la droga, se incautaron una furgoneta, un camión, cuatro teléfonos móviles y 4.885 euros.