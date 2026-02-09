Bori, el joven tiroteado en Alcorcón, actuó como escudo humano y salvó a su amigo durante un tiroteo en discoteca

Bori, el joven de 19 años asesinado tras un tiroteo a la salida de una discoteca en Alcorcón, actuó como "escudo humano" y evitó que las balas alcanzaran a su amigo debido a la estrechez del callejón en el que fue tiroteado, según declaró el subinspector del Grupo V de Homicidios en el juicio en la Audiencia de Madrid.

El tribunal continúa el juicio con jurado contra tres acusados de asesinar a tiros a un joven venezolano en situación de asilo en España y de intentar matar a otra persona y a una mujer durante la misma pelea, ocurrida en octubre de 2022 a la salida de la discoteca Diverso de Alcorcón. La Fiscalía solicita 55 y 53 años de prisión para los implicados.

Regueros de sangre clave para la investigación en Alcorcón

Durante la sesión de este lunes, la jefa del Grupo V de Homicidios explicó que dos regueros de sangre hallados en el callejón donde ocurrió el tiroteo fueron fundamentales para la investigación. Uno de ellos condujo a los investigadores hasta un cuarto piso cercano, donde residía una de las víctimas, mientras que el otro pertenecía a Jonathan Gabriel L.R., uno de los acusados, quien había sido apuñalado en la pelea previa. Joel A. A. R., acompañante de Bori, identificó sin dudas a los tres acusados: Estarly Rafael P. S., Jesús Leoncio A. A. y Jonathan Gabriel. La secuencia de los hechos comienza cuando los acusados, en lugar de acudir al hospital con Gabriel herido, condujeron en dirección contraria hasta encontrarse con Bori y sus amigos cerca de la discoteca.

Bori protege a su amigo y se convierte en escudo humano

Según relató Joel, Estarly se bajó del vehículo con un arma acompañado de Jesús, mientras que Gabriel también participaba desde el coche. Al escuchar los primeros disparos, Bori y Joel corrieron hacia un callejón estrecho, de unos 75 metros de largo por 2 metros de ancho, y permitieron que Jenny A. G., la otra acompañante, huyera por otra ruta.

Durante la persecución, Bori recibió un disparo en el hombro izquierdo y finalmente fue ejecutado a un metro de distancia con un disparo en la cabeza. Según la policía, la posición de Bori actuó como un escudo humano, evitando que las balas alcanzaran a Joel, quien corría delante de él, dadas las condiciones del callejón y la presencia de un andamio en uno de sus laterales.

Debate sobre fuego cruzado y circunstancias del tiroteo

Las defensas han planteado la posibilidad de que los disparos no fueran dirigidos contra Jenny, lo que podría exonerar a los acusados de un cargo por tentativa de homicidio. Sin embargo, el subinspector de Homicidios confirmó que algunas detonaciones ocurrieron antes de que ella se separara del grupo.

También se observó que Bori tenía restos de pólvora en las manos, lo que algunos interpretaron como un posible fuego cruzado. El subinspector aclaró que esto es un hallazgo lógico, dada la corta distancia a la que fue tiroteado y la ausencia de disparos en dirección contraria. El abogado de Estarly agregó que Bori llevaba encima 12 gramos de cocaína, aunque esto no guarda relación directa con la causa principal del juicio.

La vista se reanudará mañana martes con la comparecencia de policía científica y agentes de balística, quienes aportarán más detalles sobre la dinámica del tiroteo y la identificación de los acusados.