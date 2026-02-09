VIDA CULTURAL
Un banco para la memoria: el Retiro instala placas para homenajear a 18 figuras de la cultura fallecidas en 2025
Entre los nombres se encuentran el actor Manolo Zarzo, el escritor José María Guelbenzu, la actriz Verónica Echegui, el cantante Manuel de la Calva y el pianista Felipe Campuzano: este martes, el paseo de Colombia sumará otras 10
La memoria cultural de España ya tiene un lugar donde sentarse en Madrid. El Ayuntamiento ha instalado en el Salón del Estanque del parque del Retiro una serie de placas conmemorativas que recuerdan a ocho figuras clave del mundo de la creación y la comunicación fallecidas en 2025. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado este lunes los nuevos bancos-homenaje en un acto al que han acudido familiares de los homenajeados.
“Las personalidades a las que hoy se los dedicamos representan la riqueza y la diversidad de la cultura española”, ha afirmado Rivera de la Cruz. Para la política, situar estos nombres en El Retiro, uno de los escenarios más transitados y queridos por madrileños y visitantes, es "un pequeño gesto de gratitud colectiva" hacia quienes dejaron una marca profunda en la vida cultural de la ciudad. La idea, ha subrayado, es incorporar su recuerdo al paisaje cotidiano, convertir la evocación en parte del paseo.
En esta primera tanda, las placas recuerdan al actor Manolo Zarzo, al escritor y crítico literario José María Guelbenzu, a los actores Verónica Echegui y Eusebio Poncela, al cantante y compositor Manuel de la Calva, al pianista Felipe Campuzano, al pintor y escultor Gustavo Torner y al escritor Alfonso Ussía: trayectorias distintas, generaciones diversas y lenguajes artísticos que, juntos, ojo, dibujan una panorámica amplia del ecosistema cultural español.
El homenaje no termina aquí. Mañana, a las 13:00 horas, el paseo de Colombia del Retiro sumará una nueva serie de placas dedicadas a la comunicadora Mayra Gómez Kemp, la actriz Marisa Paredes, la poeta Julia Uceda, la galerista Helga de Alvear, el filólogo Francisco Rico, el actor y director Mariano Ozores, la artista La Chunga, el novelista Jaime de Armiñán, el arquitecto Antonio Fernández Alba y la periodista Victoria Prego.
Más allá del gesto simbólico, el Ayuntamiento ha cuidado el detalle material: cada placa mide 20x10 centímetros, está fabricada en latón con acabado en pátina de cuero y se integra en la madera del banco mediante un cajeado, de manera que queda enrasada, discreta y resistente. Un diseño pensado para que el tributo no imponga distancia, sino cercanía: nombres que acompañan la vida del parque y que seguirán dejando huella a través de su recuerdo.
