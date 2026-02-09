Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026

Si eres una de las miles de personas que se quedaron sin entradas para la macrogira de Bad Bunny en 2026, estás de enhorabuena. Live Nation ha liberado nuevas entradas para los conciertos de Bad Bunny en Madrid durante la mañana de este lunes 10 de febrero, reactivando la expectación en la capital tras el último gran hito del artista: su histórica actuación en el descanso de la Super Bowl.

Tras su actuación en el mayor escaparate musical y deportivo del mundo, la promotora confirmó que se han puesto a la venta nuevos tickets para los conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, una noticia que supone una segunda oportunidad para los fans que vieron agotarse las primeras entradas en cuestión de minutos y que llega en un momento de máxima visibilidad para el artista puertorriqueño.

Madrid, epicentro de la gira de Bad Bunny en España

Madrid será la gran protagonista del paso de Bad Bunny por España en 2026. El cantante ofrecerá diez conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano, convirtiendo a la capital en una de las paradas más importantes del tramo europeo de su gira mundial y consolidando su vínculo con el público madrileño.

Las fechas confirmadas de los conciertos de Bad Bunny en Madrid son el 30 y 31 de mayo y el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026, un despliegue poco habitual incluso para grandes estrellas internacionales.

¿Dónde comprar las nuevas entradas para Bad Bunny en Madrid?

Las nuevas entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales de Live Nation y Ticketmaster, únicas plataformas autorizadas para la venta. Desde la organización recuerdan que la demanda sigue siendo muy alta y recomiendan actuar con rapidez, ya que las entradas vuelven a estar volando. El límite de compra es de ocho entradas por persona.

Cuando se agoten los tickets, se habilitará el sistema de reventa oficial, garantizando una compra segura para los seguidores del artista.

Precios y experiencias VIP

Los precios de las entradas para los conciertos de Bad Bunny en Madrid varían según la ubicación en el estadio, con opciones que van desde localidades con visibilidad reducida hasta paquetes VIP que incluyen acceso anticipado, zonas premium y merchandising exclusivo. Las experiencias más completas superan los 600 euros.

Además, una parte de la recaudación de la venta de entradas se destinará a la Good Bunny Foundation, la organización impulsada por el propio Bad Bunny para apoyar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas a través de la música, las artes y el deporte.

De la Super Bowl a Madrid: el momento de Bad Bunny

La liberación de nuevas entradas en Madrid llega tras un fin de semana histórico para Benito Antonio Martínez Ocasio. Más de 100 millones de espectadores siguieron su actuación en el descanso de la Super Bowl, donde el artista reivindicó el español, la identidad latina y la diversidad cultural ante una audiencia global.

Un contraste notable con sus inicios en España: en 2018, Bad Bunny dio uno de sus primeros conciertos europeos en el estadio municipal de Puebla de la Calzada (Badajoz) ante apenas unos miles de personas. Ocho años después, con un Grammy al mejor álbum y convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo, el "conejo malo" afronta una residencia histórica en Madrid.

Ahora, más allá de récords, premios o hitos mediáticos, el mensaje para sus seguidores es claro: hay nuevas entradas a la venta para ver a Bad Bunny en Madrid en 2026, y todo apunta a que volverán a agotarse en tiempo récord.