El Ayuntamiento de Madrid, en "alerta" por la apertura de la pizzería robótica que abrirá las 24 horas en la calle Gaztambide

El Ayuntamiento de Madrid permanecerá “alerta” ante la apertura de un establecimiento de comida a través de máquinas, ubicado en la calle Gaztambide, y llevará a cabo las inspecciones necesarias para garantizar que se respeten los derechos de los vecinos.

Desde el Centro de Operaciones de EMT Madrid de Sanchinarro, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se ha referido al futuro establecimiento tipo "vending” que se prevé abrir en Gaztambide.

En este sentido, ha explicado que el local, que cuenta con la licencia correspondiente, aún no ha iniciado su actividad, pero que el Consistorio supervisará cualquier posible incidencia, especialmente en lo relacionado con el ruido.

"Antojos en cualquier momento"

En su página web, el negocio, llamado Pazzi, explica que "combina la automatización más innovadora con la inspiración en la tradición culinaria italiana" y asegura que "nuestros robots entregan pizzas frescas y de alta calidad en menos de 5 minutos, y funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, para satisfacer los antojos en cualquier momento".

El delegado ha destacado que esta vigilancia busca equilibrar el desarrollo de nuevos negocios con la calidad de vida de los residentes, asegurando que “los vecinos puedan tener la tranquilidad de que se cumplirán las condiciones que deben regir esta actividad”.