Aumenta la actividad del turno de oficio: más de 120.000 asistencias a detenidos y víctimas, un 4% más que el año anterior

El Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tramitó en 2025 cerca de 145.000 solicitudes de justicia gratuita y más de 162.000 designaciones de abogado o abogada, además de resolver casi 92.000 consultas ciudadanas a través de sus Servicios de Orientación Jurídica. Las intervenciones letradas de guardia alcanzan el punto más alto de los últimos ejercicios, con un 64 % en el turno penal y un repunte en los casos de violencia de género. Aumenta la actividad del turno de oficio en funciones de guardia: más de 120.000 asistencias a detenidos y víctimas, un 4% más que el año anterior.

La memoria anual, publicada hoy por la corporación madrileña, ofrece una radiografía detallada de los procedimientos y asistencias de 2025.

Incremento en funciones de guardia

El servicio de Asistencia Letrada en funciones de guardia, operativo de forma ininterrumpida las 24 horas del día y los 365 días del año, prestó el año pasado un total de 120.184 asistencias a detenidos y víctimas. Estas actuaciones, realizadas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, suponen un incremento global del 4 % respecto al año anterior.

Por tipo de intervención, el 64 % de las asistencias se realizaron en el turno penal general, el 8 % en violencia de género, el 7 % en extranjería y el 1 % en la Audiencia Nacional. "La coordinación del servicio requirió gestionar 261.024 llamadas entrantes procedentes de órganos judiciales, cuerpos policiales y centros de detención, así como 157.224 llamadas salientes para la activación y seguimiento de los profesionales designados", afirman desde el Colegio.

4.777 profesionales

El Turno de Oficio del ICAM, apuntan, está integrado por 4.777 profesionales. "Una red altamente especializada que garantiza la prestación del servicio en todas las materias, incluidos los turnos más sensibles como violencia de género, extranjería, penal, menores, víctimas de delitos o trata de seres humanos. Aunque el censo ha descendido ligeramente respecto al año anterior, se mantiene estable en volumen y estructura, con un equilibrio casi paritario entre hombres (52 %) y mujeres (48 %)". Por tramos de edad, el 39 % de los letrados y letradas adscritos tiene entre 50 y 60 años, mientras que el 23 % se sitúa en la franja de 40 a 50 y un 14 % entre 30 y 40.

"La organización del Turno permite que el Colegio garantice la cobertura letrada en todas las zonas de la Comunidad de Madrid, con guardias presenciales o localizadas durante las 24 horas", explican. "Solo en 2025 se activaron 37.125 guardias, un dispositivo que implicó a más de 3.800 profesionales distribuidos por áreas y especialidades".

Orientación jurídica

La memoria publicada por el ICAM recoge también los datos consolidados del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que en 2025 canalizó 91.791 consultas, tanto presenciales como telemáticas. "Este volumen de atención se produce en un contexto de transformación del modelo judicial, impulsado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia, y del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. Ambas normas han modificado el acceso y la tramitación de múltiples procedimientos, y han reforzado el papel del SOJ como puerta de entrada al sistema legal", señalan.

Así, entre enero y diciembre el SOJ General concentró 22.727 consultas, seguido muy de cerca por el SOJ Social, con 18.334 consultas, "lo que confirma la elevada demanda de orientación en materias laborales y de protección social". A continuación, destaca el SOJ Contencioso‑Administrativo, con 9.750 consultas, reflejo del creciente volumen de trámites y procedimientos en vía administrativa previa, así como el SOJ Penitenciario, que atendió 8.631 consultas, una cifra especialmente relevante por la complejidad y vulnerabilidad del colectivo atendido. Completan el mapa de atención jurídica especializada los servicios de Mayores (2.820), Víctimas (2.031), Extranjería (3.347), Menores (1.265), Discapacidad (1.007) e Hipotecario (621).

Noticias relacionadas

El modelo de atención, que combina presencialidad con canales telemáticos, "permite a la ciudadanía recibir asesoramiento previo a procesos judiciales, conocer los medios adecuados de resolución de conflictos o tramitar el acceso a la justicia gratuita. El conjunto del SOJ desempeña así una función clave de prevención, información y orientación jurídica, que refuerza el impacto social del Turno de Oficio y acompaña al ciudadano desde la primera duda legal hasta su defensa ante los tribunales".