Agresión a un trabajador de Ryanair tras una discusión por una maleta en un vuelo a Madrid

El pasajero propinó varios golpes en la cara al trabajador, que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios

La discusión se inició tras indicar que había superado el máximo de peso permitido en el equipaje

Un avión de Ryanair en una imagen de archivo.

Un avión de Ryanair en una imagen de archivo. / EPA

Javier Niño González

Madrid

Un trabajador de Ryanair ha sido agredido por un pasajero tras discutir por el peso permitido de su equipaje en el aeropuerto de Palma. Los hechos, según ha informado Comisiones Obreras, han sucedido este domingo en el mostrador de facturación, cuando el usuario iba a tomar un avión hacia Madrid.

Durante la discusión, que se inició cuando el trabajador informó de que estaba excediendo el límite marcado por la compañía low-cost, el pasajero propinó varios golpes en la cara al trabajador. Según CCOO, el empleado de la cadena tuvo que ser atendido por los sanitarios por los puñetazos que recibió en la cara. El sindicato ha condenado la agresión al considerar que es “del todo inadmisible” que pasajeros reaccionen violentamente en contra de trabajadores del aeropuerto.

"Nos solidarizamos con el trabajador agredido y reclamamos una revisión de las actuales medidas de seguridad", ha señalado CCOO en un comunicado. Y ha lamentado que algunos pasajeros respondan con violencia ante situaciones relacionadas con la operativa habitual de los aeropuertos.

Desde CCOO subrayan la importancia de que las compañías aéreas identifiquen aquellas circunstancias que pueden incrementar el riesgo de agresiones -como los conflictos por el equipaje- y adopten medidas preventivas para evitarlas. El sindicato ha anunciado que contactará con Aena para analizar la situación actual y reforzar los protocolos de seguridad en el aeropuerto de Palma.

