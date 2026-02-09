¿Afectado por la huelga? Estos son los derechos si te cancelan o sufres retrasos con tu tren

La huelga de maquinistas que ha comenzado este lunes en el conjunto de servicios ferroviarios de España va a afectar a más de 1,3 millones de viajeros que cada día cogen un tren de Cercanías, media distancia o alta velocidad. Estos viajeros se verán impactados por un paro general de tres días que los maquinistas han convocado para exigir un cambio de modelo y mejores condiciones de seguridad tras los recientes accidentes de Adamuz (Andalucia) y Gelida (Cataluña).

En el caso de los trenes de Cercanías están circulando alrededor del 50% de los trenes, así que los pasajeros sufrirán sobre todo retrasos y vagones más saturados de lo habitual. Pero en media y larga distancia miles de pasajeros recibirán estos días un mensaje de su operadora avisando de que su tren ha sido cancelado o reprogramado.

¿Qué puedo hacer si soy uno de los afectados por esta huelga? Desde Facua recuerdan que los pasajeros afectados tienen pueden exigir la devolución del precio del billete, pero también a comida y alojamiento si lo necesitan, un transporte alternativo y una indemnización, entre otros derechos del consumidor. Las compañías ferroviarias tienen obligación de cumplir, entre otras normas, con el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

El artículo 19 de esta normativa europea establece que la indemnización mínima a aplicar en caso de retraso debe ser del "25% del precio del billete en caso de retraso de entre 60 y 119 minutos" y del "50% del precio del billete en caso de retraso igual o superior a 120 minutos".

Sin embargo, existen otras muchas variables que determinan este tipo de indemnizaciones en el caso del transporte. Por ejemplo, el viajero no tiene derecho a recibir ningún pago si la empresa le hubiera informado del retraso antes de adquirir el billete.

Además, en caso de retraso de más de una hora, los viajeros tienen que recibir alimentos y bebidas gratuitos en una cantidad que sea razonable habida cuenta del tiempo de espera, si puede razonablemente suministrarse. Y en el caso de que el consumidor requiera una estancia de una o más noches, la empresa ferroviaria deberá proporcionar también alojamiento en un hotel u otro lugar, y transporte entre la estación de ferrocarril y el lugar de alojamiento.

Devoluciones o transporte alternativo

Por otro lado, la asociación informa de que las operadoras con trayectos en tren que se hayan visto afectados por cancelaciones o retrasos de al menos 60 minutos —ya sea en la salida o en la llegada al destino— están obligadas a ofrecer a todos los consumidores las siguientes opciones: el reintegro del importe total del billete, la continuación del viaje en condiciones de transporte comparables y lo antes posible, o la continuación del viaje o la conducción por una vía alternativa, en condiciones de transporte comparables, en fecha posterior que convenga al viajero.