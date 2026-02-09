Más de 70 instituciones europeas piden reconsiderar la reducción presupuestaria al Círculo de Bellas Artes

Un total de 72 miembros de la European Alliance of Academies, red que agrupa a academias de arte e instituciones culturales de toda Europa, han expresado su apoyo al Círculo de Bellas Artes (CBA) y han solicitado a la Comunidad de Madrid que reconsidere su decisión de reducir la financiación a esta emblemática institución cultural.

Tras conocer la reducción de la financiación por parte del gobierno regional de Madrid, que afecta al trabajo del Círculo de Bellas Artes de Madrid (de 250.000 € a 12.000 € en dos años), los 72 miembros de la European Alliance of Academies expresan su solidaridad con esta institución cultural y solicitan al gobierno regional que reconsidere su decisión.

En la declaración pública, la Alianza pide "una financiación adecuada" para uno de los centros culturales más prestigiosos de España y Europa, que además cuenta con un amplio respaldo del público. Además, señala que "reconsiderar el recorte sería la mejor manera de contrarrestar cualquier sospecha expresada públicamente de que existen motivos ideológicos o políticos detrás de este drástico recorte, y de afirmar que la libertad artística en la región de Madrid no está actualmente amenazada".

Apoyo europeo al Círculo de Bellas Artes

Por su parte, el Círculo de Bellas Artes destaca la necesidad de restablecer una relación cordial con la Comunidad de Madrid y subraya la importancia de "mantener relaciones institucionales abiertas y constructivas que reconozcan el papel del Círculo en Madrid y en el panorama cultural español e internacional". Asimismo, insiste en que una financiación adecuada por parte de las tres administraciones públicas que integran el consorcio de la institución es esencial para sostener un servicio cultural que fomente una sociedad plural, moderna y críticamente comprometida".

Respuesta de la Comunidad de Madrid

El pasado 10 de diciembre, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió el recorte alegando que se trata de un "cambio en el modelo de financiación", que afecta a varias instituciones culturales y prioriza la colaboración por proyectos".

Según fuentes de la Consejería de Cultura, la Comunidad mantiene su colaboración con el Círculo de Bellas Artes bajo este nuevo modelo, garantizando el apoyo a proyectos específicos, aunque se haya reducido la financiación directa al CBA.