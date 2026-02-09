El problema del Atlético con Julián Álvarez

El Atlético de Madrid volvió a las andadas este domingo. Tras una goleada de escándalo en la Copa del Rey tres días antes, el conjunto rojiblanco regresó a la cruda realidad de la Liga. Mismo rival, un once igual o incluso más potente y en el Metropolitano. Nada de eso evitó en el segundo asalto ante el Real Betis que los de Diego Simeone dejaran escapar el último tren por el título liguero y con un Julián Álvarez que sigue desaparecido en combate.

Lo vivido entre semana en La Cartuja permitía ser muy optimistas. No solo por el abultado resultado en unos cuartos de final de la Copa y en feudo hostil, sino también por el juego desplegado por el Atlético, pocas veces visto esta temporada. El partido del jueves fue, quizás, el encuentro más completo y vistoso de los rojiblancos en los últimos años, con Koke y Barrios dirigiendo el duelo a su antojo y con un Ademola Lookman en modo imparable el día de su debut.

Todas esas buenas noticias coperas permitían ilusionarse con un último tercio de Liga a la altura de los dos grandes. Una victoria el domingo hubiese situado al Atlético a 10 puntos del liderato. Distancia considerable, sí, aunque no insalvable restando todavía 15 jornadas. Pero trece puntos son demasiados. El Atlético, que cayó frente al mismo rival pero esta vez en el Metropolitano, ha dicho adiós a LaLiga en pleno mes de febrero. Y lo que es más preocupante: su estrella sigue desaparecida.

Se busca: Julián Álvarez

Sorprendió a todo el mundo Simeone cuando decidió no alinear a Julián Álvarez en el torneo del KO. El teórico mejor jugador del Atlético era suplente en La Cartuja. Pero el devenir del partido eclipsó cualquier noticia con un arrollador 0-3 al descanso. Quizás era el momento idóneo para que la Araña tuviera minutos y se reencontrara con el gol frente a un Real Betis herido de muerte. Pero un contratiempo sufrido la noche anterior lo trastocó todo: el argentino vio el partido entero desde el banquillo.

Julián Álvarez es uno de los nombres que más suenan en el mercado de fichajes / EFE

"Julián no se sintió bien en la noche de ayer, hoy por la mañana vino obviamente buscando poder estar. La verdad es que no estaba con la fuerza que necesitaba el partido y entendíamos con el médico que lo mejor era que no empezase el partido. El esfuerzo no iba a ser bueno para sus condiciones", reveló posteriormente Simeone sobre su estrella.

Y así se llegó al domingo, día en el que la titularidad de Julián Álvarez era un hecho prácticamente seguro. Con 0 minutos a sus espaldas y sin el desgaste de la Copa, el Cholo alineó a la Araña en el segundo partido consecutivo frente al Real Betis, esta vez correspondiente a la jornada 23 de Liga.

Sin embargo, tras una primera mitad gris en la que el ex del City pasó completamente desapercibida, Simeone ejerció de entrenador y le sustituyó al descanso. No es fácil señalar de esa forma al mejor jugador del equipo, pero el Atlético necesita a sus futbolistas al 100% y Julián no lo está: realizó un solo disparo, completó un solo regate y únicamente tocó el balón en 17 ocasiones. Con el marcador en contra, los rojiblancos necesitaban aire fresco y Sorloth fue el encargado de acompañar a Lookman en la segunda parte.

Dos meses sin marcar; 100 días en Liga

Una jornada más sin ver portería para Julián Álvarez, que alcanza la sorprendente cifra de 100 días sin marcar en LaLiga. No lo hace desde el pasado 1 de noviembre en la goleada por 3-0 en casa frente al Sevilla. Desde entonces, son más de tres meses de sequía (12 partidos consecutivos, diez de ellos como titular) en la competición doméstica.

Y aunque sí haya marcado tres goles en la Champions en este periodo, el último lo logró el pasado 9 de diciembre, hace dos meses (11 partidos seguidos seco entre todas las competiciones). Unas cifras impropias de un futbolista que le costó ni más ni menos que 75 millones de euros al Atlético de Madrid y que posee un valor de mercado de 100 'kilos', según el portal Transfermarkt.

Pese a sustituirlo al descanso, Diego Simeone quiso tener un gesto con él en rueda de prensa, donde no dudó en elogiarle pese a su desastroso nivel sobre el terreno de juego: "La verdad que no creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián. Confiamos en él, es un jugador importantísimo o el mejor que tenemos, y esperemos que nos pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen ahora por delante". Las 'semis' de Copa, el jueves frente al Barça, ya esperan en la que será la enésima oportunidad para Julián Álvarez.