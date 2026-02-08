GASTRONOMÍA
La meca de la gastronomía madrileña está en Chamberí: la calle con más de 60 bares y restaurantes
Tabernas de toda la vida conviven con locales de diseño de vanguardia y coctelerías de autor
Frecuentada a cualquier hora del día, una calle de poco más de un kilómetro se ha convertido en la meca de la gastronomía madrileña con sus más de 60 bares y restaurantes. Situada en el céntrico distrito de Chamberí, cuenta incluso con su propio club de fans, que se hacen llamar a sí mismos ponzaners. Hablamos, ni más ni menos que de la calle Ponzano, convertida en la arteria urbana de las ofertas gastronómicas.
Pero Ponzano no solo destaca por su cantidad, sino por su calidad. Y es que, además de la gran densidad de locales, este kilómetro mágico del distrito de Chamberí ofrece a los madrileños la convivencia de dos mundos completamente opuestos. Frente a las tabernas de toda la vida, con sus barras y sus cañas, comparten aceras los locales más vanguardistas y las coctelerías de autor.
'Ponzaning', un estilo de vida
Este nuevo estilo de vida denominado ponzaning invita a los más atrevidos a recorrer la calle de punta a punta, saltando de local en local, y es que con más de 60 opciones para escoger, esta ruta podría considerarse un deporte de riesgo. Si a pesar de todo estás planeando adentrarte en esta milla del tapeo madrileño, aquí te dejamos un pequeño recorrido por sus paradas obligatorias:
Los clásicos: El Doble o Fide
Concebidos como templos del producto (marisco, conservas o embutidos), estos locales tiene como protagonista principal indiscutible a la cerveza. En el número 8, Fide se presenta como una cervecería clásica poniendo a disposición de sus comensales una amplia selección de mariscos frescos, embutidos de cerdo ibérico y magníficas latas de conserva.
📍Calle de Ponzano, 8, 28010
🗓️ De lunes a jueves de 11:00 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas, viernes de 11:00 a 16:30 y de 19:00 a 01:00 horas, sábado de 11:00 a 17:30 horas y de 19:00 a 01:00 horas y domingos de 11:00 a 17:30 y de 19:00 a 24:00 horas
El Doble, que se caracteriza, valga la redundancia, por sus cañas dobles, se ha convertido en una de esas tabernas clásicas guardadas en la memoria de los madrileños desde su creación en 1987. Además, prometen no dejarte con hambre, ya que todas sus cañas van acompañadas de una rica tapa como las patatas fritas a la inglesa, gambas cocidas o embutidos.
📍Calle Ponzano, 58, 28003 Madrid España
🗓️ De martes a sábado de 12:00 a 23:30 horas
La nueva vanguardia: Sala de Despiece
Ubicada en el número 11, la Sala de Despiece es uno de los locales estrella del recorrido. Revolucionado el concepto de taberna con una estética industrial, su interior recrea una carnicería a la antigua usanza, con gancho y cuchillos incluidos. Su cocina, al igual que su decoración (obra del estudio OhLab) son puro espectáculo visual.
🔗 Su carta está disponible para su consulta online, con un curioso diseño que recuerda a los albaranes de pedidos tradicionales.
📍 C. de Alonso Cano, 28, Chamberí, 28003 Madrid
🗓️ Apertura todos los días de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 00:00 horas
Una mirada internacional: 99 Sushi Bar
Como una especie de pasaporte gastronómico, 99 Sushi Bar, situado en Ponzano, 99, esta taberna te transporta a Japón mediante una degustación de los platos más típicos de la cocina nipona. Puesto en marcha por los Hermanos León, este local busca ser urbano y popular, alejándose del elitismo.
📍C/ de Ponzano, 99, Chamberí, 28003 Madrid
🗓️ De lunes a sábado de 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 23:30, y domingos de 13:30 a 16:00
