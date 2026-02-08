Mar España, la madrileña que advierte del efecto de las redes en menores: "Los algoritmos son adictivos como el tabaco"

La exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mar España respalda la aprobación de medidas restrictivas en el entorno digital para los menores y compara el impacto de los algoritmos con el de productos altamente adictivos. "Los algoritmos son adictivos lo mismo que el tabaco", afirma.

En una entrevista concedida a Europa Press tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, España sostiene que la medida "llega tarde, pero mejor tarde que nunca". La actual directora de la plataforma Control Z también anima a las familias a retrasar la entrega del primer teléfono inteligente y advierte de que las redes sociales "no están haciendo una verificación real de la edad".

En este sentido, subraya que "hay menores de 14 años en las redes sociales" y reclama que "se exija responsabilidad penal a las redes sociales si no se verifica la edad". Recuerda además que la AEPD presentó en 2023 unos criterios de verificación de edad que, según afirma, "nadie ha podido desmontar" y que las plataformas "siguen sin cumplir".

Mar España considera que la iniciativa anunciada por el Gobierno podría aprobarse en un plazo breve. "Se podría aprobar en dos meses porque se ha cerrado ya el plazo de enmiendas al proyecto de ley de protección al menor en los entornos digitales", explica. Según detalla, los partidos están negociando las enmiendas transaccionales y solo restan la votación en la Ponencia de la Comisión de Justicia y en el Pleno del Congreso.

Salud mental y sistema educativo

Para la experta en privacidad, es "esencial" que el proyecto de ley incorpore el concepto de salud "ante esta pandemia de salud mental" que, a su juicio, afecta a la población infantil y juvenil. "Es algo fundamental", insiste.

También propone modificar la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) para "limitar" la enseñanza digital, tanto en el aula como en los deberes, siguiendo las recomendaciones de las sociedades médicas. "Por unanimidad, han pedido esas pautas de uso y esos límites en el sistema educativo", señala.

En la misma línea, aboga por eliminar los artículos 1 y 2 de la LOMLOE, que reconocen el derecho efectivo a Internet de los menores, al recordar que "los médicos están diciendo que de 0 a 6 años no puede haber uso de Internet".

Educación, corresponsabilidad y prohibiciones

Mar España defiende un "equilibrio" entre la educación digital, la corresponsabilidad entre familias, escuelas y plataformas, y las prohibiciones cuando sean necesarias. "Alfabetizar no supone una inmersión digital a edades tempranas", apunta, y recuerda que existen límites legales para proteger a los menores frente a otros consumos adictivos.

"A veces para proteger hay que prohibir", afirma, antes de advertir de que "las plataformas lo saben" porque "se han filtrado informes de sus propias compañías" que demuestran que "los algoritmos son adictivos lo mismo que el tabaco".

La exdirectora de la AEPD alerta de que las tasas de ansiedad, hospitalización y suicidio entre jóvenes "son las más altas de la historia" y defiende medidas más estrictas para "producir más salud en la población infantil y juvenil".

Entre las propuestas de Control Z figura exigir mayor transparencia a las tecnológicas y que los dispositivos digitales se vendan con advertencias sobre los riesgos para la salud física y mental, además de fomentar móviles adaptados a menores. "No son lo mismo las necesidades de un niño con 12 años que las de un adolescente con 17", concluye.