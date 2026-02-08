Maestre sostiene que el avance macroeconómico "se pierde por la vivienda" y apunta a un Almeida "que nació gentrificado"

La coportavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha sostenido que, "por mucho que vayan bien los datos macroeconómicos, todo lo que se aumenta por el lado de los salarios se pierde por el lado del agujero de la vivienda, que es una competencia autonómica que en Madrid se niegan a regular", para responsabilizar también al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, del que dice que "nació gentrificado".

En una entrevista con Europa Press, Maestre ha asegurado que no le afectan las críticas personales que le hace Almeida --en el último Pleno le espetó que es "una dramática moderna que está gentrificando" Carabanchel-- porque vienen de "un señor que nació gentrificado, cuya vida se ha movido entre la Milla de Oro, el Paseo de la Habana y la calle Zurbano recientemente". "Es un alcalde que para no hablar de los problemas de Madrid habla de mí", ha replicado.

"El señor gentrificador", en referencia a Almeida, "promueve una alfombra roja para millonarios, para especuladores, para fondos buitre, para aristócratas como su amigo el Duque de Alba, cuyo derecho fundamental a desahuciar familias ha sido defendido por el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, porque resulta que es un derecho fundamental el echar a 25 familias de sus casas".

A Almeida le recomienda que "no se ponga muy estupendo porque la realidad es que vivir en Madrid es muy difícil". "Puedes tener opiniones distintas sobre la moralidad, sobre los impuestos, pero la realidad es que criar a tres hijos en Madrid es extremadamente caro y es cada vez más caro", ha analizado.

"Y ni el Ayuntamiento de Madrid, que tiene competencias, ni la Comunidad, que tiene competencias, hacen nada para evitarlo sino al contrario, trabajan activamente para que sea cada vez más caro y además se enorgullecen de poder decir que las cosas son más caras en Madrid porque deben pensar que eso es una buena señal". Es una buena señal únicamente para los "amigos multimillonarios" del PP porque es "un Gobierno que trabaja para reguladores, para rentistas y para grandes propietarios".

El gran "reemplazo" real, vecinos por viviendas turísticas

Otra clave son las viviendas de uso turístico (VUT). Para Maestre, el 'gran reemplazo' --una teoría conspirativa ultra que aduce que la población autóctona está siendo sustituida por inmigrantes-- "es el de los vecinos por pisos turísticos", para cargar contra un PP que sólo se interesa por "migrantes de Golden Visa" y un Vox que, "con la billetera por delante, no le importa si la persona es colombiana, rusa o española".

La jefa de la oposición ha constatado que el tiempo "desgraciadamente" les está dando la razón cuando advertían de las consecuencias del Plan Reside para las viviendas de uso turístico (VUT), "Plan Expulsa" para Más Madrid.

"En la calle Antillón, en la calle Gaztambide, en la calle Valverde, en Mesón de Paredes, en Tribulete, en los decenas, centenares de edificios que hoy están en riesgo ya recibiendo burofaxes de los nuevos dueños de sus viviendas para decirle a gente que llevaba cinco, diez, quince, veinte, cincuenta años viviendo en una casa que a partir de ahora ya no es la suya porque el fondo ha decidido lo que ya dijimos que iba a pasar, un piso turístico, porque entiende que hay más rentabilidad que en el alquiler a una familia trabajadora madrileña", ha sostenido.

Lo que se está produciendo, en palabras de Maestre, "es el vaciamiento de las casas y su sustitución por pisos turísticos porque aquí el único reemplazo que ha conocido Madrid es el el de vecinos por pisos turísticos".

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, expone el "uso político" de la Policía Municipal en Madrid. / MÁS MADRID

Ese reemplazo "ni es retórico, ni es abstracto, ni es una cuestión teórica, es una realidad que centenares de personas están viviendo hoy en Madrid, muchas de ellas que no se esperaban que les fuera a pasar eso en su vida, que votaban cosas distintas, que han vivido toda su vida, por ejemplo, en Chamberí y con 85 años se preguntan cómo es posible y quién ha hecho estas leyes". "La única respuesta es el Gobierno del PP en la ciudad de Madrid", ha identificado sobre una política que "está expulsando a la gente normal y regalando enormes beneficios a algunos amigos del Partido Popular".

No es la única crítica hacia los 'populares'. Maestre ha arremetido contra el PP por manifestar solamente interés en la migración pero "por lo que sucede en la Milla de Oro, por dónde compran, dónde comen, dónde cenan y dónde se alojan las personas que tienen mucho dinero en la cartera. Y ahí no importa ni el color de la piel ni el origen, lo que importa es la billetera".

La "farsa del supuesto giro social de Vox"

Misma crítica que hace a Vox después de que empiece a sonar como un nuevo perfil para la ciudad de cara a las elecciones de 2027 el del diputado Carlos Hernández Quero, que va ganando terreno dentro del partido en detrimento del portavoz municipal Javier Ortega Smith, relegado a diputado raso en el Congreso.

Para Maestre, el supuesto giro social de Vox es una "farsa", como un Hernández Quero que es "un farsante" al tratar de embaucar a la ciudadanía con una pretendida retórica de izquierdas en cuestiones como la migración. "El supuesto giro social de Vox es una farsa y hay que decirlo con todas las letras", ha espetado la coportavoz de Más Madrid.

"Vox no se ha distanciado en seis años ni un milímetro de ser un lacayo del PP: no le han puesto un solo pero, ni problema, ni preocupación al PP, han sido vasallos fieles que han aprobado cada pelotazo urbanístico, cada medida a favor de los ricos y de los especuladores, cada Golden Visa, cada política dirigida a contentar a una pequeña minoría, nativa o extranjera, porque aquí no hay diferencias, con la billetera por delante a Vox no le importa si eres colombiana, rusa o española, sólo le importa cuando no tienes billetes en la cartera", ha rechazado.

Rita Maestre es contundente cuando afirma que "el giro social de Vox es una farsa y Quero es un farsante". "No hay mucho más que añadir a un partido que no ha cambiado sus políticas, por mucha retórica con la que quieras disimularla, las políticas son las mismas", ha arremetido.

Contra quien hace creer que "el problema está al lado y no arriba"

Tampoco ha obviado que hay una "tendencia creciente en España y en el resto del mundo" en forma de "auge de una extrema derecha nueva que tiene contenidos más viejos que la historia del mundo, pero que tiene esa apariencia de novedad". "Y eso es algo que a nosotros no nos preocupa, pero sí nos ocupa. Daremos una batalla frontal contra quien pretende hacerte creer que el problema está aquí al lado y no ahí arriba", ha enfatizado.

"Esa es la política de la extrema derecha, en Madrid, en Minneapolis, en Francia o en Reino Unido, que el problema de que tú vayas con mucha gente en el Metro es de que hay mucha gente en el Metro y no de que faltan metros. Y faltan metros porque en esta Comunidad se regalan miles de euros, millones de euros cada año a los ricos que no van en el Metro", ha argumentado.

La política de la extrema derecha "es la misma, es pelearse con el de al lado o con el de abajo y no mirar hacia arriba". "Y lo que nosotros vamos a dar es una batalla frontal para que miremos hacia arriba, hacia la gente que se está enriqueciendo sobre los salarios y los trabajos de la gran mayoría de madrileños", se ha comprometido.