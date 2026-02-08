Vox redobla su ofensiva migratoria en Madrid y pide repatriaciones y limitar ayudas a jóvenes extutelados españoles

Vox en Madrid ha centrado de nuevo su acción política en la migración y ha registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para que se exija al Gobierno central la repatriación de los migrantes en situación irregular además de la limitación de los programas de acompañamiento a jóvenes extutelados a los españoles.

Con esta Proposición No de Ley (PNL) los de Isabel Pérez Moñino tratarán de nuevo de buscar que PP se "retrate" al votar en contra de iniciativas sobre migración. Una estrategia que le ha afeado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al reprocharles que le pidan cosas inconstitucionales o sobre las que no tiene competencias como es el caso de las fronteras.

El último de estos choques tuvo lugar este mismo jueves con una proposición de Vox en la que querían que se solicitar a Interior que publicara el "origen" de los delincuentes. Algo que el PP rechazó al entender que este parámetro no es medible y que era un "reduccionismo interesado" de Vox para buscar "la soledad parlamentaria".

En cambio desde las filas de Pérez Moñino criticaban este voto en contra del PP y afirmaban que Ayuso "tiene miedo de la reacción del pueblo si llegan a conocer el origen de quienes cometen los delitos en Madrid".

Ahora el nuevo choque llegará con la "remigración". La PNL de Vox pide que la Asamblea reclame al Gobierno central que se cambie la ley para que los programas de "preparación para la vida independiente, alojamiento y acompañamiento social únicamente a menores y jóvenes españoles".

Un planteamiento que viene acompañado por la repatriación de los migrantes en situación irregular y menores extranjeros no acompañados, la deportación de aquellos en situación legal " que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la suya".

También reclaman la "remigración" de los extranjeros que "por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles".

Noticias relacionadas

El Grupo Parlamentario que lidera Isabel Pérez Moñino sostiene que estos colectivos llevan años "absorbiendo recursos públicos" y ha afirmado que el sistema de acompañamiento a jóvenes extutelados está "siendo copado principalmente por inmigrantes".