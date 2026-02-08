Un verano por metro cuadrado: la insólita rebelión vecinal de Cerro Belmonte llega al teatro en plena crisis de vivienda

La crisis de la vivienda, el sentimiento de pertenencia al barrio y una de las historias vecinales más insólitas del Madrid de los años noventa llegan al escenario con 'Un verano por metro cuadrado', la nueva propuesta del colectivo Siete Minutos de Gloria, que se estrena el próximo 12 de febrero en el Teatro del Barrio.

La obra, cuya dramaturgia ha sido desarrollada por Nayarit Fuentes, parte de un proceso de creación colectiva para recrear la historia real de los vecinos de Cerro Belmonte (actual Valdezarza), un barrio madrileño que llegó a declararse independiente ante el Ayuntamiento como protesta frente a la expropiación de sus viviendas.

"Somos ocho personas y trabajamos desde un proceso de 'devising': lluvia de ideas, investigación y residencias artísticas. Luego yo me encargo de ordenar los textos, pero la obra nace del grupo", explica Fuentes en una entrevista concedida a Europa Press.

El germen del montaje surgió casi de manera espontánea. Mientras el colectivo terminaba su primera pieza, llegó a sus manos la historia de Cerro Belmonte y la conexión con ella fue inmediata. "Todas dijimos: hay que hacer una obra sobre esto. Nos parecía la forma más bonita y más surrealista de hablar del problema de la vivienda en Madrid", señala la dramaturga.

Aunque los hechos originales ocurrieron en el verano de los años noventa, 'Un verano por metro cuadrado' dialoga directamente con el presente. "Todas vivimos de alquiler y todas sentimos, de alguna manera, los llamados 'desahucios invisibles'. No es que venga la policía, pero cuando te suben el alquiler un 200% y tienes que irte del barrio donde has hecho tu vida, también te están expulsando", apunta Fuentes.

La pieza rescata el fuerte sentimiento comunitario de los vecinos de Cerro Belmonte, que rechazaron ser reubicados en distintos puntos de la ciudad para no separarse de su gente. "En la obra nos preguntamos qué pasa si Manolo, Lola y Susi dejan de verse todas las mañanas al bajar a por el pan. Parece pequeño, pero ahí está todo", explica durante la entrevista.

Uno de los episodios más llamativos de aquella protesta --la oferta de asilo político por parte de Cuba a una veintena de vecinos-- también aparece en escena, aunque tratado desde la fantasía. "Hay una escena imaginada de Cuba, pero no queríamos recrearnos demasiado porque lo que más nos interesaba era Madrid y hablarle a la gente joven de aquí", aclara Fuentes.

Lejos de dramas, la obra se presenta como una comedia con tintes oníricos. "El teatro abre un espacio para imaginar cómo podrían ser las cosas. Es una hora y cuarto de silencio y contemplación colectiva que te dan ganas de luchar, de ser Cerro Belmonte", afirma la dramaturga, quien ha destacado también la promoción de la obra en redes sociales, sobre todo en TikTok.

"Los vecinos de Cerro Belmonte robaron una estrella de la bandera de la Comunidad de Madrid para ponerla en su bandera y que si no les paraban las expropiaciones no se la iban a devolver", explica Fuentes.

'Un verano por metro cuadrado' se estrena el 12 de febrero y ya ha colgado el cartel de 'completo' en todas sus funciones, aunque el colectivo ya trabaja para ampliar fechas y llevar la obra a otros escenarios. "Es un conflicto nacional, no solo de Madrid", subraya Fuentes.

Finalmente, a quienes aún no conocen la historia, la dramaturga les anima a no perderse la obra: "Parece una historia imposible, pero es real. Es una historia de poder popular, de lucha en comunidad, y ahora mismo necesitamos relatos así, que sean esperanzadores".