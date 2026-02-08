Vecinos y sindicatos se manifiestan este domingo en Madrid por la sanidad pública: más financiación y freno a la privatización

Una nueva manifestación recorrerá este domingo las calles del centro de la capital en defensa de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid y la reversión de un modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso basado en "el deterioro" de lo que "es de todos" y la privatización.

Convocada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), CC.OO. de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y UGT Madrid, la cita ha recabado hasta el momento 107 adhesiones de diferentes sindicatos, asociaciones vecinales, partidos de la oposición y colectivos sociales.

Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM; Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid; Sergio Fernández, presidente de la ADSPM, y Susana Huertas, secretaria general de UGT de Madrid / EUROPA PRESS

Bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', partirá a las 12.00 horas del Paseo del Prado (a la altura del Ministerio de Sanidad), seguirá por la plaza de Neptuno, pasando por delante del Congreso de los Diputados, y continuará por la carrera de San Jerónimo y la plaza de Canalejas hasta llegar a la Puerta de Sol.

En el manifiesto firmado por los impulsores de esta iniciativa, se reclama asegurar "la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada" de la Sanidad Pública. Esto pasa, según defienden, por una financiación pública "suficiente y finalista" y "transparencia" en la asignación presupuestaria "para que los recursos se dirijan a la mejora de la atención pública y no a beneficios privados".

Como segundo gran objetivo, exigen "frenar la privatización y recuperar lo privatizado". Así, proponen revertir la privatización de servicios y la concertación y derogar la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) "y otras normativas que estrangulan financieramente la Sanidad Pública y promueven centros con ánimo de lucro", así como, en el ámbito estatal, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Igualmente, abogan por suprimir la Agencia de Contratación Sanitaria, "un elemento opaco y distorsionador que puede servir para futuras privatizaciones", reinstaurar las Áreas Sanitarias, coordinadas con las Gerencias de Atención Primaria, "asegurando cooperación y equidad territorial", y reducir listas de espera y los tiempos de demora quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consultas externas "mediante la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública de gestión pública directa".

Refuerzo de la Atención Primaria

En un tercer bloque de reivindicaciones, piden medidas encaminadas a reforzar la Atención Primaria y garantizar la accesibilidad. Para ello, reclaman centros de salud accesibles, con agendas suficientes y equipos multidisciplinares, plantillas completas y bien dimensionadas en todos los centros de salud, garantizar la longitudinalidad de la atención o incrementar profesionales de psicología clínica.

También se pide reforzar la "mermada y sobrecargada" red de Centros de Salud Mental e incrementar "de manera significativa" el número de camas en Atención Hospitalaria (1,7 por cada 1.000 habitantes), especialmente las de media y larga estancia, hasta alcanzar la media de los países de la UE (5,1/1.000) y la OCDE (4,2/1.000).

En cuanto al personal de los centros sanitarios, los convocantes reclamarán que se garanticen unas condiciones laborales "dignas" y medidas para prevenir violencias y agresiones.

El ciudadano, en el centro

En otro bloque de reivindicaciones, los convocantes citan también la necesidad de establecer acciones para "potenciar la salud pública y la participación social". En este sentido, se incide en que "la ciudadanía debe ser protagonista" y se debe contar con un sistema de Salud Pública "fuerte" que "vigile, prevenga y proteja" y "con perspectiva de género".

Garantizar en los centros públicos la atención sexual y reproductiva, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la eutanasia, y la calidad en los cuidados paliativos, "atendiendo a las leyes aplicables", impulsar la investigación clínica y epidemiológica dentro del sistema público o proporcionar transparencia y poner fin al "ocultamiento de datos por parte de la Consejería de Sanidad" son otras de las peticiones.