Aviso amarillo por nieve y viento en la Sierra de Madrid y subida general de temperaturas

La Comunidad de Madrid afronta este domingo un aviso amarillo por nevadas y viento en la Sierra, mientras las temperaturas tenderán a subir de forma generalizada, especialmente las máximas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso amarillo por nevadas y viento en la Sierra comenzará a medianoche y se mantendrá activo hasta las 11:00 horas. Durante la madrugada se esperan nevadas a partir de los 900-1.000 metros, mientras que en la primera mitad del día se prevén rachas de viento muy fuertes en zonas de montaña.

Además, el uso de cadenas, a primera hora de la mañana de este domingo, es obligatorio en varios puertos de la Sierra madrileña, en una jornada marcada por un aviso amarillo por nevadas y viento y por un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente de las máximas, según la previsión de la Aemet.

Cielos nubosos y precipitaciones débiles

En el resto de la Comunidad de Madrid, el viento soplará flojo de componente oeste, según la Aemet. La jornada estará marcada por cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles durante la madrugada, aunque no se descarta que vuelva a llover débilmente a última hora del día en el oeste de la región. También podrían registrarse nevadas débiles en las últimas horas, en ese caso a partir de los 1.000 metros.

Las temperaturas irán en ascenso de forma generalizada, con un repunte más acusado en las máximas. Los termómetros oscilarán entre los 4ºC y los 10ºC en Madrid; los 4ºC y 11ºC en Alcalá de Henares; los 4ºC y los 12ºC en Aranjuez; los 2ºC y los 7ºC en Collado Villalba; los 4ºC y los 10ºC en Getafe, y los 3ºC y los 10ºC en Navalcarnero.