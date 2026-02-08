El Madrid homenajea a Szczerbiak con un sufrido triunfo ante el Granada

El Real Madrid, líder de la Liga Endesa, acabó la semana con victoria este domingo ante el colista Covirán Granada por 94-79, en el día en el que se homenajeó el 50 aniversario de los 65 puntos del exjugador blanco Walter Szczerbiak, máxima anotación individual en un partido de la máxima categoría del baloncesto español, lograda el 8 de febrero de 1976.

Sergio Scariolo, técnico madridista, dio descanso a Hezonja, que quedó fuera de la convocatoria junto a las bajas 'obligadas' de Deck y Maledon. El conjunto 'merengue', tras dos derrotas como visitante en la Euroliga esta semana ante el Panathinaikos y el Dubai Basketball, sanó la herida con otra victoria liguera más en casa y rebajando la media habitual de minutos de varias de sus piezas más importantes.

El Madrid buscó la efectividad perimetral en sus primeros ataques. Con Len haciendo de Tavares, en el banquillo pero sin jugar, intimidando a los interiores del Granada en la zona blanca, los locales impusieron un ritmo ofensivo rápido de la mano de Campazzo, con el joven Procida como protagonista con dos triples, 9-3 (min.3).

Los andaluces, empeñados en pisar la pintura, sufrieron mucho en el ataque estático, pero el trabajo sin balón de Amar Alibegovic y la calidad del dominicano Jassel Pérez, siete y cinco puntos respectivamente, sumados al impulso desde el banquillo del base Mehdy Ngouama, hicieron que el Granada no se despegara del marcador al final de los primeros diez minutos del partido, 24-19.

Un parcial de salida de 6-0 del Real Madrid provocado por los aciertos desde más allá del arco de Krämer y Andrés Feliz, se vio empañado por las siete pérdidas del equipo -10 en total al descanso y seis en este periodo-, con un Usman Garuba especialmente gris, cometiendo dos de ellas de manera consecutiva y una falta antideportiva sobre Beqa Burjanadze, 30-25 (min.15).

Los de Arturo Ruiz comenzaron a ganar la batalla por el rebote y creyeron en sus posibilidades, 34-32 (min.17). Los locales mejoraron en la dirección con la vuelta a pista de Campazzo y recuperaron contundencia cerca del aro de Len, 8 puntos y 14 de valoración, cerrando la primera parte con la ligera renta de cuatro puntos, 40-36.

El Covirán Granada salió de vestuarios con la idea de ser más agresivo en defensa y entorpecer la línea de pase para desestabilizar la ofensiva blanca. Sin embargo, los visitantes despertaron la mejor versión de Trey Lyles, que volvió a dejar su impronta con ocho puntos consecutivos -un impresionante mate y dos triples- y despegaron al Madrid, 53-42 (min.24).

Len continuó con su lucha cerca del aro granadino y sacó la tercera personal a Brimah y Alibegovic antes de dejar su puesto a Izan Almansa, que salió como '5' escoltado por Okeke y anotó para poner la máxima hasta el momento, 66-48 (min.28). El empeño de un incombustible Jonathan Rousselle llevó al Granada a bajar de los '20' de diferencia, máxima del partido, para dejar el marcador en 70-54 a falta del último periodo.

Los últimos diez minutos sirvieron para ver buenos momentos de Almansa en ambos lados de la cancha, jugando por encima del aro en ataque y reboteando y dificultando lanzamientos atrás. Sin embargo, varias acciones llegando hasta la canasta 'merengue' provocaron que Scariolo recurriese otra vez a Len para evitar sorpresas, 77-64 (min.35).

Noticias relacionadas

Apurando sus opciones, el Granada presionó a toda pista y obligó a Scariolo a pedir tiempo muerto a falta de cuatro minutos para el final. Krämer, por dos veces, y Procida castigaron desde el 6,75 a los andaluces con un demoledor parcial de 9-0, pero sufrieron de la misma medicina con un 0-9 de los visitantes, gracias a un gran Luka Bozic, 19 puntos. Con más sufrimiento del esperado, los de Scariolo amarraron una nueva victoria en la Liga Endesa, 94-79, donde continúan líderes con un balance de 17-2 y hunden un poco más a los andaluces, con sólo una victoria en el campeonato.