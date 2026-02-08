Un Madrid gris vence en Mestalla, pero no convence, para seguir en la pelea por LaLiga

El Real Madrid atraviesa un bloqueo futbolístico a la altura de la historia gloriosa sobre la que se ha forjado este club. Arbeloa llegó con el cometido de revitalizar una plantilla que se dejó llevar bajo el mandato de Alonso. Ya con el salmantino en el cargo, el equipo experimentó triunfos esperanzadores, pero la tendencia en las últimas semanas muestra a un Real Madrid que difícilmente podrá competir por los títulos a final de temporada. Volvió a sumar tres puntos a su paso por Mestalla, pero mal haría Arbeloa en conformarse con la puesta en escena ante uno de los Valencia más pobres de los últimos tiempos.

Un Real Madrid plano

El partido arrancó con la novedad de David Jiménez en el once inicial del conjunto blanco. Una apuesta de Arbeloa, que para nada desentonó en el partido. El canterano ya disputó minutos en Liga ante el Sevilla y dispuso de una nueva oportunidad bajo la atenta mirada de Dani Carvajal y Trent desde el banquillo. Ante las ausencias de Vinicius, por sanción, y Rodrygo, por lesión, regresó el 4-4-2. Güler arrancó volcado al costado derecho, con Valverde jugando por dentro. La naturalidad del juego y las características de cada jugador llevaron al uruguayo y al turco al intercambio de posición. El ‘15’ madridista, pese a sus imprecisiones habituales, fue el único de los azulones en causar sensación de peligro sobre la defensa del Valencia.

La primera ocasión de los blancos llegó en el minuto 18. A la salida de un córner, Güler disparó con pierna derecha sobre la portería de Dimitrievski, pero un defensor valencianista desbarató la oportunidad del turco. En la jugada inmediatamente posterior, Mbappé amenazó al conjunto ché. El francés cruzó un potente disparo que obligó al portero normacedonio a emplearse a fondo. La mejor de los blancos, en cambio, cayó en las botas de David Jiménez. Una conducción de Mbappé habilitó al canterano, que definió con el interior en el mano a mano con el portero valencianista.

Un quiero y no puedo constante ante la falta de fútbol durante los primeros 45 minutos para el equipo de Arbeloa, que buscaba soluciones desde el banquillo. Una primera mitad descafeinada, sin grandes alardes para ninguno de los dos conjuntos. La lenta circulación de pelota del Real Madrid apenas incomodó a los de Corberán, mientras esperaban su oportunidad de atacar la espalda de la jovencísima zaga blanca.

Carreras rescata al Madrid

Una constante que se repetiría en la segunda mitad. Mismo guion y mismos protagonistas a la salida de vestuarios. Lo agitó Carreras cuando ya se habían disputado 20 minutos de segunda parte. El lateral español percutió por el costado izquierdo del área valencianista y, con algo de fortuna, superó a Dimitrievski para conseguir el tanto que abrió la lata en Mestalla. Era el segundo tanto de la temporada para el canterano blanco, que, curiosamente, consiguió el primero de ellos ante el mismo rival. Esta acción desquitó a Arbeloa, que sacaba el puño de forma comedida en el área técnica del estadio valencianista. En el otro lado, un cariacontecido Corberán aguantaba los cánticos de la afición local pidiendo su dimisión.

Escasos minutos después, llegó la primera ocasión del Valencia en el partido. El remate de Beltrán desde el punto de penalti se topó con el poste de la portería de Thibaut Courtois, que solo pudo acompañar la pelota con la mirada para evitar el empate de los valencianistas. Fue la primera llegada con cierto peligro de los locales, que, ante la urgencia del marcador y del reloj, dio un paso al frente. La incapacidad de los madridistas en la generación obligó al técnico salmantino a dar entrada a Brahim y Trent. El inglés reapareció, tras caer lesionado el pasado 3 de diciembre ante el Athletic Club, para ocupar el lugar de David Jiménez. El castillista cumplió con creces en uno de los escenarios más exigentes del campeonato nacional.

Noticias relacionadas

La última oportunidad del Madrid fue protagonizada por Mbappé, que pasó de puntillas por el encuentro. El francés sumó un nuevo tanto en su cuenta particular tras una asistencia de Brahim. Por medio de esta acción, se alcanzó el final en un clásico del fútbol español que se encuentra en horas bajas. Incluso, se echó de menos a Vinicius, no solo por lo deportivo, también para espolear un partido soporífero entre dos grandes del fútbol español que no atraviesan el mejor de sus momentos.