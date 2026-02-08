Diez días de Carnaval en Getafe: chirigotas, conciertos y un desfile con 3.563 participantes

Getafe dará la bienvenida a sus Carnavales con una programación pensada para todos los públicos, que llenará calles y espacios culturales de música, humor y tradición durante diez días. El Ayuntamiento ha detallado que uno de los principales reclamos será el Desfile de Murgas, en el que participarán 42 formaciones con un total de 3.563 integrantes.

Las actividades arrancarán este domingo por la mañana con el recorrido de las chirigotas por las calles del centro de la localidad. A partir de este lunes y hasta el miércoles, el Teatro Federico García Lorca acogerá las preliminares del V Concurso de Chirigotas de Madrid, una cita en la que el ingenio, la crítica social y el humor serán los protagonistas sobre el escenario.

Carnaval Getafe / AYUNTAMIENTO DE GETAFE

El jueves 13 de febrero por la mañana comenzará el gran fin de semana de Carnaval con el Desfile de Murguitas. Ya por la noche, la carpa municipal instalada en Getafe Central se convertirá en el epicentro de la celebración, con el pregón inaugural, una sesión del DJ Buba y el concierto de la artista L0rna.

El Desfile de Murgas se celebrará al día siguiente, cuando las 42 formaciones recorrerán el centro del municipio hasta la carpa municipal. La jornada se cerrará con el Baile de Carnaval, amenizado por la Orquesta Nuevo Versalles.

La programación continuará el 15 de febrero por la mañana con la Piñata en la carpa municipal. Ese mismo día, a partir de las 18.00 horas, el Teatro Federico García Lorca acogerá la final del V Concurso de Chirigotas, en la que las mejores agrupaciones de la región competirán por los premios del jurado. El lunes de Carnaval estará dedicado a las personas mayores, con un desfile y un concurso de disfraces.

Los Carnavales de Getafe concluirán el 18 de febrero con uno de sus actos más simbólicos, el Entierro de la Sardina. A las 19.30 horas, la comitiva partirá desde la Plaza de España hasta la Plaza Unesco, para poner el broche final a las fiestas en la carpa municipal con un baile popular y el reparto de arenques y limonada.