La Comunidad de Madrid pone sus recursos a disposición de los afectados por las inundaciones de toda España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto los recursos de la región a disposición de los afectados por las inundaciones de toda España, a quienes les ha enviado "todo su apoyo y cariño".

"Quiero mandar todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a los afectados por las inundaciones en toda España, especialmente en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en Extremadura. Madrid va a estar siempre a su entera disposición", ha trasladado en la clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña de NNGG Madrid, celebrada en la localidad de San Lorenzo de El Escorial.

Trece comunidades autónomas están en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca 'Marta' hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Noticias relacionadas

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores. También se esperan precipitaciones en Baleares, oeste de Castilla y León, Galicia, el nordeste de Cataluña y en el Cantábrico, que puntualmente podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo.