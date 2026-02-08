Huelga de trenes en Madrid, en directo: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón

Los sindicatos de maquinistas del sector ferroviario han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero a nivel nacional. Este parón afectará a los servicios del AVE, Media Distancia y Cercanías, con recortes de hasta el 70% y más de 330 trenes cancelados.

Desde Renfe aseguran que se van a establecer servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día el 50% del servicio actual

Renfe, Ouigo e Iryo cancelan más de 330 trenes de alta velocidad Renfe, Ouigo e Iryo suprimirán en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia, durante las tres jornadas de huelga general del sector ferroviario convocada en todo el territorio nacional para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.

