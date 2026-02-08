En Directo
TRANSPORTE
Huelga de trenes en Madrid, en directo: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
Más de 330 trenes cancelados y recortes de hasta el 70% para el 9, 10 y 11 de febrero
Los sindicatos de maquinistas del sector ferroviario han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero a nivel nacional. Este parón afectará a los servicios del AVE, Media Distancia y Cercanías, con recortes de hasta el 70% y más de 330 trenes cancelados.
Desde Renfe aseguran que se van a establecer servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día el 50% del servicio actual
Renfe, Ouigo e Iryo cancelan más de 330 trenes de alta velocidad
Renfe, Ouigo e Iryo suprimirán en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia, durante las tres jornadas de huelga general del sector ferroviario convocada en todo el territorio nacional para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.
Renfe facilita información sobre los servicios mínimos decretados
Cercanías Madrid comunica reducciones significativas de circulaciones durante la huelga
¿Cuáles son los servicios mínimos y qué líneas estarán afectadas en Madrid?
En trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de las diferentes franjas horarias, siendo del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. Estas franjas horarias se dividen en tres: desde las 06:00 hasta las 9:00 horas, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral y educativa, desde la 13:30 a las 15:30 y de 18:30 a 20:30, cuando los usuarios regresan a sus casas.
