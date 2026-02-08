Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Huelga de TrenesAlcalde de MóstolesDerrota del AtléticoRayo VallecanoCarnaval en FuenlabradaBenidorm FestChef privadoLa hija del escrutador
instagramlinkedin

En Directo

TRANSPORTE

Huelga de trenes en Madrid, en directo: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón

Más de 330 trenes cancelados y recortes de hasta el 70% para el 9, 10 y 11 de febrero

Cercanías Renfe

Cercanías Renfe / EP

Alba Fernández

Alba Fernández

Madrid

Los sindicatos de maquinistas del sector ferroviario han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero a nivel nacional. Este parón afectará a los servicios del AVE, Media Distancia y Cercanías, con recortes de hasta el 70% y más de 330 trenes cancelados.

Desde Renfe aseguran que se van a establecer servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día el 50% del servicio actual

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL