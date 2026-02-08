Cercanías Madrid afronta tres días de huelga: Renfe fija un 75 % en hora punta y un 50 % en hora valle

Los días 9, 10 y 11 de febrero el servicio ferroviario de Cercanías Madrid se verá afectado por una huelga convocada en el sector, lo que alterará la oferta habitual de trenes en la red madrileña. Renfe ha señalado que garantizará los servicios mínimos establecidos, aunque advierte de que durante estas jornadas se producirán reducciones significativas en el número de circulaciones, lo que podría generar esperas más largas y una menor frecuencia de paso en algunas líneas.

El anuncio ha generado preocupación entre los usuarios, que temen esperas más largas y menor frecuencia, especialmente en las franjas de mayor demanda. Algunos viajeros han preguntado si los servicios mínimos serán similares a los de anteriores convocatorias o si variarán en esta ocasión.

En respuesta, Renfe ha concretado el alcance de esos mínimos para Cercanías Madrid en función del horario. "Según lo que indica la resolución ministerial, para los trenes de Cercanías Madrid se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en horario punta el 75 % del servicio actual, y en el resto del día el 50 % del servicio actual", sostienen desde la operadora que al mismo tiempo recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar los canales oficiales para seguir las actualizaciones sobre el servicio durante las jornadas de paro.