Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MadridAlcalde de MóstolesHuelga RenfeRayo VallecanoCarnaval en FuenlabradaBenidorm FestChef privadoLa hija del escrutador
instagramlinkedin

SANIDAD

El Hospital de Torrejón reduce un 55,6% el reingreso de personas con insuficiencia cardíaca

El proyecto 'MAIC Continuum' favorece la continuidad en la atención sanitaria, minimiza el riesgo de que necesite volver a ser ingresado y mejora su calidad de vida

Entrada principal del Hospital de Torrejón de Ardoz.

Entrada principal del Hospital de Torrejón de Ardoz. / Jesus Hellin / EP

EFE

Madrid

El Hospital público Universitario de Torrejón de la Comunidad de Madrid ha reducido en un 55,6% los reingresos de personas afectadas por insuficiencia cardíaca gracias al proyecto 'MAIC Continuum', que aborda el momento de transición entre el alta hospitalaria del paciente y el inicio del seguimiento ambulatorio..

Según ha informado este domingo el Gobierno regional, con este proyecto se favorece la continuidad en la atención sanitaria, minimiza el riesgo de que necesite volver a ser ingresado y mejora su calidad de vida.

La iniciativa, han explicado, se basa en el trabajo multidisciplinar de diferentes profesionales: de Atención Primaria, a través de la Dirección Asistencial Este, y de médicos internistas, cardiólogos y especialistas de Farmacia y Hospitalización del complejo ubicado en Torrejón de Ardoz.

En primera instancia, el equipo del Hospital de Torrejón realizó un autodiagnóstico para identificar los ámbitos de mejora desde las distintas áreas y especialidades. A partir de esa evaluación, se diseñó un plan de acción acorde a las necesidades identificadas.

Esta acción fomenta asimismo la "educación" del paciente y su entorno, y pretende ofrecer una atención integral, alineada con las últimas guías europeas y la estrategia regional de atención a la insuficiencia cardiaca. Adicionalmente, permite estudiar monitorizar el impacto de las medidas establecidas.

La insuficiencia cardiaca es uno de los síndromes crónicos con mayor impacto sanitario y la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años en España, lo que equivale a entre un 3% y un 5% de los ingresos totales.

Noticias relacionadas

Debido al envejecimiento de la población, se prevé que éstos aumenten hasta un 50% en los próximos 25 años. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL