SANIDAD
El Hospital de Torrejón reduce un 55,6% el reingreso de personas con insuficiencia cardíaca
El proyecto 'MAIC Continuum' favorece la continuidad en la atención sanitaria, minimiza el riesgo de que necesite volver a ser ingresado y mejora su calidad de vida
EFE
El Hospital público Universitario de Torrejón de la Comunidad de Madrid ha reducido en un 55,6% los reingresos de personas afectadas por insuficiencia cardíaca gracias al proyecto 'MAIC Continuum', que aborda el momento de transición entre el alta hospitalaria del paciente y el inicio del seguimiento ambulatorio..
Según ha informado este domingo el Gobierno regional, con este proyecto se favorece la continuidad en la atención sanitaria, minimiza el riesgo de que necesite volver a ser ingresado y mejora su calidad de vida.
La iniciativa, han explicado, se basa en el trabajo multidisciplinar de diferentes profesionales: de Atención Primaria, a través de la Dirección Asistencial Este, y de médicos internistas, cardiólogos y especialistas de Farmacia y Hospitalización del complejo ubicado en Torrejón de Ardoz.
En primera instancia, el equipo del Hospital de Torrejón realizó un autodiagnóstico para identificar los ámbitos de mejora desde las distintas áreas y especialidades. A partir de esa evaluación, se diseñó un plan de acción acorde a las necesidades identificadas.
Esta acción fomenta asimismo la "educación" del paciente y su entorno, y pretende ofrecer una atención integral, alineada con las últimas guías europeas y la estrategia regional de atención a la insuficiencia cardiaca. Adicionalmente, permite estudiar monitorizar el impacto de las medidas establecidas.
La insuficiencia cardiaca es uno de los síndromes crónicos con mayor impacto sanitario y la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años en España, lo que equivale a entre un 3% y un 5% de los ingresos totales.
Debido al envejecimiento de la población, se prevé que éstos aumenten hasta un 50% en los próximos 25 años.
