Fotografía, surrealismo y memoria urbana: así es la Red Itiner 2026 de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ofrecerá en 2026 diez exposiciones a través de la programación anual de la Red Itiner, con el objetivo de reforzar el acceso a la cultura en toda la región y promover la cohesión territorial. Las muestras, de carácter itinerante, abarcan disciplinas como la fotografía, la creación artística contemporánea, las artes decorativas, la música popular y los orígenes del cine.

Entre las propuestas de carácter histórico figura La ruta del Galeón de Manila. La feliz unión entre Asia, Hispanoamérica y España, centrada en la conexión comercial y cultural entre estos territorios. La exposición podrá visitarse en Rivas Vaciamadrid, San Lorenzo de El Escorial, Moralzarzal y Valdemoro.

Fotografía y memoria reciente

La fotografía ocupa un lugar destacado en la programación. Marisa Flórez. Un tiempo para mirar (1970–2020) reúne una selección de imágenes que recorren cinco décadas de historia reciente de España y llegará a Guadarrama y Hoyo de Manzanares. Continúa también la itinerancia de Madrileños centenarios. La sabiduría de la longevidad, que se exhibirá en Becerril de la Sierra y Villavieja del Lozoya.

Creación contemporánea y artes visuales

La Red Itiner incluirá varias exposiciones dedicadas a la creación artística. Óscar Domínguez. Surrealismos, centrada en la trayectoria de uno de los principales exponentes del surrealismo español, podrá visitarse en Buitrago del Lozoya, San Martín de la Vega y Getafe. Por su parte, Eduardo Arroyo. Origen de un artista reúne dibujos realizados por el autor en París a comienzos de los años sesenta y se mostrará en Las Rozas, Humanes de Madrid y Alpedrete.

La Comunidad de Madrid llevará diez exposiciones de la Red Itiner a 78 municipios de la región en 2026. / Comunidad de Madrid

Completa este bloque Elogio de lo manual, una exposición colectiva que reflexiona sobre el valor del trabajo manual a través de distintas disciplinas artísticas y que llegará a San Martín de Valdeiglesias, Villanueva del Pardillo y Parla.

Música popular, cine y miradas urbanas

La programación se amplía con Música popular: una visión fotográfica, que reúne imágenes de autores como Clifford, Laurent, Alfonso y Santos Yubero junto a instrumentos tradicionales como dulzainas y castañuelas. La muestra podrá visitarse en Valdemorillo, El Álamo y Las Rozas.

En el ámbito cinematográfico, Precine, a partir de piezas de la colección Mur, propone un recorrido por los antecedentes del cine y se exhibirá en Pinto, Móstoles y Pedrezuela. Además, Madrid. Cartografía fantasma aborda miradas alternativas sobre la memoria urbana de la capital y llegará a Arganda del Rey, El Atazar y Ajalvir.

La ruta del Galeón de Manila. / Comunidad de Madrid

La programación se cierra con Afecto al color, una exposición colectiva con obras de Juan Carlos Bracho, Paloma Gámez, David Magán, Ruth Morán y Julio Sarramián, que se podrá ver en Ajalvir, Soto del Real y Navalcarnero.

Educación y convocatoria abierta para 2027

La propuesta se completa con un apartado educativo que incluye talleres escolares, materiales para visitas autónomas, recursos en lectura fácil y un programa de voluntariado cultural. Además, la selección de proyectos para la Red Itiner 2027 permanecerá abierta hasta el 27 de marzo.

Noticias relacionadas

Creada en 1990, la Red Itiner de la Comunidad de Madrid comenzó con 11 municipios y está integrada hoy por 78 ayuntamientos que acogen cada año una programación diseñada para recorrer la región y acercar la cultura a todos los públicos.