FENÓMENO ASTRONÓMICO
Este es el fenómeno astronómico que podrá verse en Madrid este febrero: una rara alineación de seis planetas
El también llamado "desfile planetario" permitirá ver cuatro de los seis planetas a simple vista
El cielo de Madrid será testigo la última semana de febrero de un fenómeno astronómico inusual, de esos que en épocas pasadas se habrían asociado a la voluntad de dioses poderosos o sucesos catastróficos inminentes.
Y es que este próximo 28 de febrero, la magia vuelve a la capital: ambos hemisferios podrán observar lo que se considera como una alineación planetaria vespertina poco común.
El fenómeno permitirá observar seis planetas en una misma región del cielo, aproximadamente una hora después de la puesta del sol. Entre ellos, Venus, Mercurio, y Saturno formarán un grupo compacto cerca del horizonte oeste, permitiendo que puedan verse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y el horizonte no tenga obstáculos. También será posible observar Mercurio sin necesidad de binoculares o microscopio, aunque este será más pequeño y sutil. Urano y Neptuno, menos brillantes, serán menos visibles en el cielo vespertino y requerirán de óptica para poder observarse con precisión.
Este tipo de alineaciones despiertan un interés particular entre los astrónomos, ya que permiten una visión conjunta de la arquitectura que conforma nuestro sistema solar. Observar varios planetas en una única sesión, no solo permite reflexionar sobre la mecánica celeste, sino que hace posible comparar el brillo, el color y el comportamiento de estos astros.
Cómo cambiará la alineación durante la noche
Mercurio está acercándose al final de su periodo de visibilidad, por lo que se verá muy bajo sobre el horizonte y se pondrá rápido, siendo visible durante poco tiempo (aproximadamente menos de una hora). Algo similar ocurrirá con Venus, que pese a ser el planeta más brillante de la alineación, también estará muy bajo en el cielo y solo se podrá observar a primeras horas de la noche.
Siguiendo por orden de visibilidad, Saturno brillará con su característica luz amarilla suave un poco más alto que Venus y, muy cerca de él, en la constelación de Piscis, también encontraremos a Neptuno.
Por último, Urano en la constelación de Tauro, y Júpiter en la constelación de Géminis, serán los que más tiempo estarán visibles en el cielo nocturno, aunque debe tenerse en cuenta que por su escaso brillo (unido a una luna iluminada al 90%), será necesario utilizar binoculares o microscopio.
