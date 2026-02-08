La exconcejal que acusa al alcalde de Móstoles ya señaló "comportamientos inadecuados" de un profesor cuando era jefa de estudios en un instituto: “Se acercaba demasiado incomodándome”

La exconcejal de Móstoles que acusa al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, de acoso sexual y laboral y al PP de Madrid de ocultarlo ya había señalado en 2018 "comportamientos inadecuados" por parte de un profesor del instituto en el que trabajaba entonces durante una inspección administrativa por una denuncia anónima de acoso sexual contra el docente. "Sus comportamientos cuando se daban situaciones en las que estábamos a solas eran inadecuados, ya que se acercaba demasiado incomodándome", refiere en el informe que se le solicitó elaborar en el transcurso de la investigación, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El expediente se inició en junio de 2018. Mientras se verificaba otro asunto relacionado con el profesor, la inspectora de Educación al cargo recibió un escrito anónimo en que se afirmaba que acosaba sexualmente a otras compañeras del centro y pidió informes del director y de dos jefas de estudio, una de ellas la luego edil en Móstoles, sobre ambas cuestiones.

La hoy exconcejal señala el inicio de las conductas y comentarios inadecuados en el curso 2013/2014. "Tenía que girarle la cara para que no me diera un beso cerca de la boca al saludarme y hacía comentarios verbales de contenido sexual", asegura. "Cuando le pedía que no hiciera esos comentarios o se abalanzara, el profesor se disculpaba", según el escrito.

La entonces jefa de estudios asegura que manifestó al director no querer trabajar a diario cerca del profesor, pero no había otro docente que se pudiera incorporar. El director, prosigue, le indicó que hablaría con él, que hacía bien en comentárselo y que consideraba que podría gestionarlo "sin ningún problema".

Los comportamientos "inadecuados", como ella los califica, continuaron, según mantiene, "de forma intermitente". También a partir de 2016, cuando la jefa de estudios cambia de funciones y el trato entre ambos es menos frecuente pero coinciden en proyectos comunes del centro.

Asimismo, informa de que otra profesora del instituto le ha comentado que se siente "muy incómoda" con el profesor en cuestión, que se ha llegado a sentir "perseguida" por él, que ha tenido hacia ella "acercamientos inadecuados" y "comentarios obscenos". Esa misma profesora le asegura que otra compañera se había quejado en sentido parecido del comportamiento del profesor en un curso anterior. Posteriormente, la entonces futura concejal de Móstoles tuvo conocimiento de que otra docente más había informado al director de haber sido objeto de comportamientos "inadecuados e incómodos" por parte del mismo profesor.

Según consta en el expediente, el director afirma "no haber tenido noticia de ningún tocamiento" por parte del profesor hacia la exedil de Móstoles. "Ellos dos han estado trabajando juntos durante muchos años, han estado colaborando estrechamente en festivales de Navidad, Carnavales, fiestas de fin de curso y obras de teatro. La profesora, con ocasión de posibles participaciones del profesor en estos eventos, ha llegado a decir ante el director: 'No te preocupes, yo controlo a […]', por lo que nunca ha pensado que ella se sintiera amenazada", recoge la Inspección en su síntesis del reporte del director.

También hay en el documento alusiones a episodios con otras docentes. La Inspección consideró, no obstante, que no se trataba de acoso sexual: "[…] no parece ser consciente de que el trato familiar que dispensa a algunas profesoras puede ser tachado de incorrecto en un funcionario. Quizá no sea consciente, pero está causando malestar entre alguna de sus compañeras profesoras, lo que debe cesar de inmediato, por lo que el director deberá actuar de forma inmediata y contundente si el comportamiento denunciado se repitiera. Sin embargo, no parece haber traspasado límite alguno que pueda calificar su actitud o comportamiento de acoso sexual".

"Ya que su actitud familiar y excesivamente cariñosa está causando malestar entre sus compañeras, tal actitud debe cesar de inmediato, siendo competencia del director actuar de forma inmediata y contundente si el comportamiento que ha sido denunciado se repitiera", se zanja.

Denuncia por acoso laboral

Casi dos años más tarde, la entonces aún futura edil en Móstoles presentó ante la Inspección Educativa una denuncia contra el director del centro por acoso laboral. En el expediente, al que ha accedido este medio, se concluye que no puede considerarse "debidamente acreditado" que se den las condiciones para considerar como tal los hechos denunciados tras tomarles declaración a ella, al director y a otros cinco profesores del instituto.

Entre los hechos que denuncia, laexconcejal señala que cuando, a partir del curso 2017/2018, empezó a expresar dudas sobre la documentación económica del centro le empezaron a encargar tareas "inútiles" o con poco valor como contar tubos leds o ventanas "con la intención de humillarla y vejarla".

También acusa al director de tomar represalias por plantear quejas, amenazarla con abrirle un expediente disciplinario u ordenarle que dimita alegando motivos personales. Estos hechos derivaron en la presentación de una denuncia judicial por su parte en julio de 2018 ampliada unos días después. Un juzgado abrió dos procedimientos por un presunto delito de malversación y otro delito leve de coacciones.

Cesada como jefa de estudios en septiembre de 2018, en la denuncia que presenta ante la Inspección Educativa en 2020 menciona también insultos y menosprecios y la difusión de rumores falsos sobre su trabajo.

En relación con los insultos y menosprecios, que la denunciante vincula con una conversación del director con madres de alumnos y también con acusaciones de mala práctica por reenviar las contraseñas del centro, la Inspección entiende que no cabe tal calificación a tenor del contenido de esa conversación, por un lado, y del hecho de que el reenvío de contraseñas es, efectivamente, una mala práctica, entienden los inspectores, aunque fuera habitual entre miembros del equipo directivo, por otro.

De acuerdo con el expediente, para considerar que existe acoso laboral tiene que haber hostigamiento o violencia psicológica y prolongación en el tiempo. "No ha sido debidamente probado que se haya creado un entorno hostil o humillante por […], director del centro, hacia […] y que esta situación haya sido mantenida durante un periodo de tiempo prolongado, desarrollándose de forma sistemática y prolongada", concluye.