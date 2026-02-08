Daniela Hernández, organizadora de cenas a oscuras: "El ser humano está acostumbrado a 'comer con los ojos'. En la oscuridad, esa referencia desaparece"

Ustedes proponen algo más que una cena.

Sí, proponemos mucho más que una cena porque ofrecemos una experiencia sensorial y humana. Al estar en completa y absoluta oscuridad, ponemos a prueba y redescubrimos otros sentidos como el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Además, es una experiencia profundamente humana, ya que permite comprender lo que significa perder la vista y todo lo que se puede potenciar sin ella.

¿Cree que en la oscuridad aparecen matices de algunos sentidos que pasan desapercibidos durante el día?

Sin duda. Hay muchas cosas que pasan desapercibidas porque, al tener la vista, damos por hecho demasiados detalles. Por ejemplo, con el tacto si nos detuviéramos a explorar objetos cotidianos como botellas, billetes o incluso las copas de vino, notaríamos que son muy distintos entre sí y que tienen detalles perfectamente reconocibles que normalmente no percibimos en el día a día.

Ahora está aquí en Madrid, pero ¿este es un negocio muy internacional?

Dans Le Noir? nació hace 21 años en París y hoy en día contamos con un modelo que se adapta fácilmente y permite un alcance internacional. Las últimas aperturas han sido en lugares como Hong Kong, Auckland y San Petersburgo, y tenemos muchas ganas de seguir creciendo y llegar a otras partes de España.

Confiese si puede, ¿algún famoso se ha apuntado ya a una de estas cenas a oscuras?

Sí, han venido varias personalidades, como el cantante Pablo López, el exjugador Lucho García, el actor Edgar Vittorino, el director Tim Burton, la princesa Kate y el príncipe William, entre otros. Lo interesante es que viven la experiencia completamente a oscuras, como cualquier otro comensal. Puede ocurrir que te sientes al lado de alguien, mantengas una conversación durante la cena y solo al salir descubras que has compartido mesa con una gran figura pública.

Dicen que las pupilas se adaptan y al cabo de un rato se empieza a ver mejor en la oscuridad, ¿lo ha notado?

Las pupilas pueden adaptarse siempre que exista al menos un mínimo de luz. En nuestro caso, no hay absolutamente ninguna, por lo que la vista no llega a adaptarse. Lo que sí se adapta es el resto del cuerpo, comienzas a reconocer objetos a través del tacto, el olfato y el oído, y a ser mucho más consciente de tus movimientos. También es muy interesante cómo se pone en práctica el estar presente, ya que normalmente vivimos rodeados de estímulos visuales que nos alejan del momento actual.

¿Uno de los requisitos es no cenar con el móvil a mano?

Así es, la desconexión digital es total. En la entrada contamos con un lounge y unos lockers que forman parte de la preparación para entrar a oscuras. Allí se deben dejar todos los objetos que emitan cualquier rayo de luz como móvil, relojes digitales e incluso mecheros.

Comensales de Dans Le Noir?, de camino a su mesa. / EPE

¿Tienen vales de regalo por si alguien quiere que otro disfrute de esta experiencia?

Claro que sí, ofrecemos vales regalo con el menú elegido o tarjetas regalo para que la persona pueda seleccionar su menú directamente en el restaurante. En cualquier caso, siempre se pueden elegir las bebidas que acompañan el menú, como vino, cerveza o cócteles.

¿Y respecto a la comida qué destacaría?

La comida a oscuras es todo un reto. El ser humano está acostumbrado a "comer con los ojos", al ver un plato automáticamente anticipamos su sabor basándonos en recuerdos y experiencias previas. En la oscuridad, esa referencia desaparece, y entran en juego otros sentidos, la memoria gustativa y la imaginación. Poco a poco, el comensal va interpretando y descifrando lo que está degustando.

Veo que tienen una opción de menú sin alcohol. ¿Hay mucha gente que prefiere no beber?

Alrededor del 30% de las personas elige un menú acompañado de bebidas sin alcohol. La razón principal no suele ser la experiencia en sí, sino el hecho de venir conduciendo o, simplemente, la preferencia personal de no consumir alcohol. Tenemos muy en cuenta las restricciones e intolerancias sobre el menú además del sin alcohol, manejamos un protocolo estricto para adaptar cada plato.

Un negocio como este debe tener también buena presencia en redes sociales ¿no es así?

Exactamente. En redes sociales, más que mostrar lo que se come, es fundamental transmitir que se trata de un espacio que permite vivir momentos únicos, salir de la zona de confort y, en un medio tan visual, invitar a conectar con los demás sentidos.

Y ya por último, ¿usted cena a oscuras en su casa también en ocasiones?

La experiencia sin duda abre la mente y despierta una gran curiosidad por descubrir el mundo sin la vista. Cenar completamente a oscuras en casa tiene una complejidad añadida para las personas videntes; en el restaurante contamos con guías expertos que acompañan la experiencia. No suelo cenar a oscuras en casa, pero sí empiezo a replantearme cómo realizar ciertas actividades sin la vista, desde poner las pilas a un mando hasta hacer catas de vino o cerveza sin ver. Es una forma de desarrollar empatía, conectar con las personas con discapacidad visual y permitirnos entender al otro, fomentando así la creatividad y una mirada más consciente del entorno.