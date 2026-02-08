Desarticulado un grupo criminal especializado en robos en viviendas de Madrid y otras comunidades

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en viviendas, responsable de al menos 25 asaltos cometidos en la Comunidad de Madrid y en otras cinco provincias del Estado. La operación conjunta se saldó con la detención de cuatro personas en Lleida el pasado mes de enero.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre, tras detectarse un aumento significativo de robos con fuerza en viviendas en una zona concreta de la Comunidad de Madrid. Los investigadores constataron que los asaltos seguían un mismo patrón, lo que permitió vincular los hechos a un único grupo organizado.

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes comprobaron que los sospechosos no actuaban únicamente en Madrid, sino que habían extendido su actividad delictiva a otras comunidades. En Cataluña, el primer robo atribuido al grupo se detectó en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), mientras que también se les relaciona con robos en las provincias de Girona, Álava, Guipúzcoa y Cantabria.

De forma paralela, los cuerpos policiales lograron localizar el lugar donde se asentaba el grupo, una vivienda en la ciudad de Barcelona, así como identificar el vehículo que utilizaban para desplazarse y cometer los robos.

Un grupo itinerante y organizado

Según han informado los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, los detenidos actuaban principalmente de noche y seleccionaban casas unifamiliares, aprovechando la ausencia de los moradores. Accedían a las viviendas tras saltar las vallas perimetrales y forzar ventanas, con el objetivo de sustraer joyas, relojes y dinero en efectivo.

Al tratarse de un grupo itinerante a escala nacional, realizaban campañas delictivas de hasta cinco días consecutivos, durante las cuales podían llegar a cometer entre cuatro y cinco robos en una misma tarde.

El operativo policial culminó con la detención de los cuatro integrantes en Lleida, cuando regresaban de una campaña de robos en el País Vasco. En los registros se recuperaron más de 6.000 euros en efectivo, así como joyas y otros objetos robados cuyo valor supera los 100.000 euros.