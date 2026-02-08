La Comunidad de Madrid da un paso decisivo para consolidar a Buitrago del Lozoya como un destino cultural de referencia con el inicio de la rehabilitación del Museo Picasso - Colección Eugenio Arias. El museo, que actualmente se encuentra en el sótano del Ayuntamiento, se trasladará a un edificio más amplio y moderno en la misma plaza, mejorando la exposición de las obras que Pablo Picasso regaló a su amigo y barbero Eugenio Arias, incluyendo dibujos, cerámicas, litografías y documentos únicos del artista.

Con unas 40.000 visitas anuales, el museo aspira a convertirse en un motor de turismo cultural en la Sierra Norte de Madrid. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, destaca que este proyecto "contribuye al desarrollo cultural y económico de la Sierra Norte" y forma parte de las once grandes inversiones supramunicipales de la Comunidad.

Un museo renovado y moderno

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco Serrano, señala que transformar un museo creado en 1985 en un espacio museístico del siglo XXI supone un "magnífico desafío" al servicio de la sociedad y del desarrollo local.

El nuevo Museo Picasso de Buitrago del Lozoya contará con 397,94 m² distribuidos en dos plantas y un bajo cubierta, combinando funcionalidad y respeto por la historia del edificio. La rehabilitación conservará la volumetría original, restaurará cornisas, canecillos y cerrajería exterior, y reconstruirá la cubierta de madera y teja cerámica dejando parte de su estructura vista en el interior.

La Comunidad de Madrid ofrece un nuevo hogar al Museo Picasso en Buitrago del Lozoya / COMUNIDAD DE MADRID

La planta superior se dedicará a la exposición permanente, con un diseño diáfano que facilita la instalación óptima de las obras y un control total de luz y temperatura, garantizando la conservación de las piezas entre 20º y 22º. La planta baja incluirá el vestíbulo, talleres, almacenes, salas polivalentes y áreas de atención al público, creando un recorrido cómodo y accesible para los visitantes.

El proyecto museográfico incorporará mobiliario a medida, paneles explicativos y un pequeño espacio audiovisual, asegurando que cada pieza de la colección se muestre de manera clara y atractiva. Entre las obras destacan 75 piezas de Picasso, incluyendo dibujos, cerámicas, litografías, pirograbados y libros dedicados a Eugenio Arias, además de fotografías de André Villers y un busto del artista. La inversión total del proyecto es de 3,5 millones de euros, gestionada por la empresa pública Planifica Madrid y financiada mediante el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, con un plazo de ejecución de 15 meses.

Buitrago del Lozoya: un entorno cultural y turístico único

El proyecto del Museo Picasso se suma a los atractivos turísticos y culturales de Buitrago del Lozoya, villa situada a 75 km al norte de Madrid y reconocida por National Geographic como el tercer pueblo más bonito de España. Su casco histórico, rodeado por el río Lozoya y la muralla medieval mejor conservada de la Comunidad de Madrid, permite a los visitantes realizar un completo recorrido cultural.

Entre sus principales monumentos se encuentran el Castillo de Buitrago y la Torre del Reloj, antiguas residencias de la familia Mendoza; la Iglesia de Santa María del Castillo, de estilo gótico y restaurada tras la Guerra Civil; la Casa del Bosque y la Coracha, vinculadas a la defensa y vida señorial de la villa; y el Puente del Arrabal, conectado a la histórica Cañada Real Segoviana.

Buitrago del Lozoya / COMUNIDAD DE MADRID

Además del patrimonio histórico, la villa ofrece actividades al aire libre, como rutas de senderismo y ciclismo, paseos a caballo por la Sierra Norte y la Área Recreativa de Riosequillo, con piscinas y zonas de ocio familiar. La gastronomía local también es un atractivo, con la posibilidad de degustar platos tradicionales de la Sierra como cocido serrano o judiones de Villavieja.