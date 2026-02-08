Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcalde de MóstolesRayo VallecanoMaletas perdidasNieve en MadridBenidorm FestRedes socialesChef privadoLa hija del escrutador
instagramlinkedin

ARTE

La Comunidad de Madrid ofrece un nuevo hogar al Museo Picasso en Buitrago del Lozoya

El museo ampliará sus instalaciones para exponer 75 obras de Picasso y reforzar el turismo cultural en la Sierra Norte de Madrid

La Comunidad de Madrid ofrece un nuevo hogar al Museo Picasso en Buitrago del Lozoya

La Comunidad de Madrid ofrece un nuevo hogar al Museo Picasso en Buitrago del Lozoya / COMUNIDAD DE MADRID

Miriam Anguita

La Comunidad de Madrid da un paso decisivo para consolidar a Buitrago del Lozoya como un destino cultural de referencia con el inicio de la rehabilitación del Museo Picasso - Colección Eugenio Arias. El museo, que actualmente se encuentra en el sótano del Ayuntamiento, se trasladará a un edificio más amplio y moderno en la misma plaza, mejorando la exposición de las obras que Pablo Picasso regaló a su amigo y barbero Eugenio Arias, incluyendo dibujos, cerámicas, litografías y documentos únicos del artista.

Con unas 40.000 visitas anuales, el museo aspira a convertirse en un motor de turismo cultural en la Sierra Norte de Madrid. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, destaca que este proyecto "contribuye al desarrollo cultural y económico de la Sierra Norte" y forma parte de las once grandes inversiones supramunicipales de la Comunidad.

Un museo renovado y moderno

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco Serrano, señala que transformar un museo creado en 1985 en un espacio museístico del siglo XXI supone un "magnífico desafío" al servicio de la sociedad y del desarrollo local.

El nuevo Museo Picasso de Buitrago del Lozoya contará con 397,94 m² distribuidos en dos plantas y un bajo cubierta, combinando funcionalidad y respeto por la historia del edificio. La rehabilitación conservará la volumetría original, restaurará cornisas, canecillos y cerrajería exterior, y reconstruirá la cubierta de madera y teja cerámica dejando parte de su estructura vista en el interior.

La Comunidad de Madrid ofrece un nuevo hogar al Museo Picasso en Buitrago del Lozoya

La Comunidad de Madrid ofrece un nuevo hogar al Museo Picasso en Buitrago del Lozoya / COMUNIDAD DE MADRID

La planta superior se dedicará a la exposición permanente, con un diseño diáfano que facilita la instalación óptima de las obras y un control total de luz y temperatura, garantizando la conservación de las piezas entre 20º y 22º. La planta baja incluirá el vestíbulo, talleres, almacenes, salas polivalentes y áreas de atención al público, creando un recorrido cómodo y accesible para los visitantes.

El proyecto museográfico incorporará mobiliario a medida, paneles explicativos y un pequeño espacio audiovisual, asegurando que cada pieza de la colección se muestre de manera clara y atractiva. Entre las obras destacan 75 piezas de Picasso, incluyendo dibujos, cerámicas, litografías, pirograbados y libros dedicados a Eugenio Arias, además de fotografías de André Villers y un busto del artista. La inversión total del proyecto es de 3,5 millones de euros, gestionada por la empresa pública Planifica Madrid y financiada mediante el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, con un plazo de ejecución de 15 meses.

Buitrago del Lozoya: un entorno cultural y turístico único

El proyecto del Museo Picasso se suma a los atractivos turísticos y culturales de Buitrago del Lozoya, villa situada a 75 km al norte de Madrid y reconocida por National Geographic como el tercer pueblo más bonito de España. Su casco histórico, rodeado por el río Lozoya y la muralla medieval mejor conservada de la Comunidad de Madrid, permite a los visitantes realizar un completo recorrido cultural.

Entre sus principales monumentos se encuentran el Castillo de Buitrago y la Torre del Reloj, antiguas residencias de la familia Mendoza; la Iglesia de Santa María del Castillo, de estilo gótico y restaurada tras la Guerra Civil; la Casa del Bosque y la Coracha, vinculadas a la defensa y vida señorial de la villa; y el Puente del Arrabal, conectado a la histórica Cañada Real Segoviana.

Noticias relacionadas

Buitrago del Lozoya

Buitrago del Lozoya / COMUNIDAD DE MADRID

Además del patrimonio histórico, la villa ofrece actividades al aire libre, como rutas de senderismo y ciclismo, paseos a caballo por la Sierra Norte y la Área Recreativa de Riosequillo, con piscinas y zonas de ocio familiar. La gastronomía local también es un atractivo, con la posibilidad de degustar platos tradicionales de la Sierra como cocido serrano o judiones de Villavieja.

TEMAS

  1. Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
  2. Esta es la hora en la que nevará este sábado en Madrid, según la Aemet
  3. Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares
  4. Las demoliciones de Campamento avanzan al 'doble' de ritmo: 'Hemos derribado ya seis edificios, cuando teníamos previsto tres
  5. La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas
  6. Los alcalaínos disfrutarán de un Parque Islas Filipinas totalmente renovado: presupuesto, qué se mejorará y plazo de ejecución
  7. El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
  8. Mañana de problemas en Metro Madrid: recuperada la línea 6 tras casi tres horas de problemas entre Laguna y Plaza Elíptica

El Atlético, a certificar el 'efecto Lookman' tres días después de la manita en Copa

El Atlético, a certificar el 'efecto Lookman' tres días después de la manita en Copa

'Papá, ven en tren', un anuncio imposible hoy

'Papá, ven en tren', un anuncio imposible hoy

Dentro de La Clandestina, una comparsa en Fuenlabrada que se prepara para el Carnaval: "No nos pueden limitar las temáticas porque censura ya hubo"

Dentro de La Clandestina, una comparsa en Fuenlabrada que se prepara para el Carnaval: "No nos pueden limitar las temáticas porque censura ya hubo"

La revista VIAJAR lo tiene claro: la catedral más espectacular del mundo está a media hora de Madrid y tiene obras de El Greco o Goya

La revista VIAJAR lo tiene claro: la catedral más espectacular del mundo está a media hora de Madrid y tiene obras de El Greco o Goya

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños

Este es el fenómeno astronómico que podrá verse en Madrid este febrero: una rara alineación de seis planetas

Este es el fenómeno astronómico que podrá verse en Madrid este febrero: una rara alineación de seis planetas

Ome, el ‘omakase’ secreto mexicano con una barra para solo seis comensales y al que se accede por un portal

Ome, el ‘omakase’ secreto mexicano con una barra para solo seis comensales y al que se accede por un portal

La lluvia

La lluvia