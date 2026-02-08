Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso

Están permitidos los maletines, carritos de la compra, patinetes infantiles o instrumentos musicales siempre que no supongan un riesgo para el resto de los pasajeros

30.09.2024. MADRID. Imagen de autobuses interurbanos en Móstoles, Madrid. Foto: Alba Vigaray

30.09.2024. MADRID. Imagen de autobuses interurbanos en Móstoles, Madrid. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Imagina que vas a coger un autobús interurbano del CRTM rumbo a Madrid. Sales de casa con tu mochila y, de paso, llevas un carrito de la compra porque vienes del supermercado. En la parada, cuando llega el bus, la norma es clara: solo puedes subir con un único objeto. Así que toca decidir: o mochila o carrito. Si intentas entrar con los dos, el conductor puede decirte que no es posible, pedirte que dejes uno o, si el bus va lleno o no hay espacio, negarte el acceso, incluso aunque ya hayas validado el billete.

La Comunidad de Madrid ha incorporado al Reglamento de Viajeros una nueva regulación sobre los objetos que pueden transportar los usuarios en los autobuses interurbanos dependientes del Consorcio Regional de Transportes (CRTM). Hasta ahora, la normativa solo hacía referencia genérica a la posibilidad de portar bultos de mano, sin especificar otros enseres cuyo uso se ha generalizado con el tiempo.

Normas de acceso y colocación de enseres

Con la actualización, cada viajero podrá acceder al autobús con un único objeto, siempre que no genere incomodidad ni suponga un riesgo para el resto de los ocupantes. Entre los elementos expresamente permitidos figuran bolsos, maletines o mochilas de hasta 50 x 30 x 10 centímetros; carritos de la compra y mochilas-carro con ruedas; maletas pequeñas con un tamaño máximo de 55 x 40 x 20 centímetros; patinetes infantiles, correpasillos y bicicletas infantiles sin pedales; así como instrumentos musicales y material deportivo, siempre dentro de su funda correspondiente.

Autobús a demanda los fines de semana en la Sierra del Rincón.

Autobús a demanda los fines de semana en la Sierra del Rincón. / Europa Press

La norma contempla que, de manera excepcional, el conductor pueda autorizar otros bultos si comprueba que no representan peligro ni obstáculo. Sin embargo, se podrá denegar la entrada cuando el vehículo no disponga de espacio habilitado para pertenencias, los objetos generen molestias o riesgos, el autobús se encuentre muy lleno o las zonas destinadas al equipaje estén ocupadas. En estos supuestos, incluso aunque el viajero haya validado su título de transporte, se le podrá impedir el acceso o solicitar que abandone el vehículo.

En cuanto a la colocación de los enseres, deberán viajar en la bodega o en los espacios habilitados a tal efecto. Las mochilas y maletines no podrán llevarse a la espalda, sino sujetos con la mano, y los instrumentos musicales deberán ir siempre en el interior del autobús, permitiéndose únicamente uno de gran tamaño por vehículo.

El reglamento establece además que todos los objetos deberán colocarse de forma segura para evitar desplazamientos peligrosos, ruidos o posibles daños. Cada usuario será responsable de sus pertenencias y de los perjuicios que puedan ocasionar tanto a otras personas como al material móvil del servicio.

