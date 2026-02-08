Carolina Cordero, elegida coordinadora general de IU Madrid en su Asamblea Regional

La Asamblea Regional de Izquierda Unida Madrid ha elegido por mayoría la candidatura encabezada por Carolina Cordero como la próxima coordinadora general de la organización, con el objetivo de convertirse en "la alternativa más fuerte posible para los intereses de la clase obrera madrileña".

Según informa IU Madrid, Carolina Cordero ha logrado el 59,3% de los apoyos, frente a la candidatura liderada por Yolanda Hidalgo, que ha recibido el 39,6%.

La elección se hará efectiva el próximo fin de semana, durante la fase final de la Asamblea, en la que los delegados debatirán y ratificarán el futuro político de la coalición.

Según Carolina Cordero, “ahora lo que nos toca es situarnos en las mejores condiciones posibles para afrontar las elecciones de 2027"

Asimismo, se han aprobado los Estatutos con un 65,1% de apoyo y el Informe de Gestión de la dirección saliente, que ha contado con un 61,4% de votos favorables, un 31,4% en contra y un 7,1% de abstenciones.

La formación subraya su compromiso con la democracia interna con la celebración de esta asamblea regional, en la que participan los militantes para la reconstrucción "de una izquierda fuerte y transformadora en la Comunidad de Madrid".