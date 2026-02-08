ELECCIONES EN ARAGÓN
Ayuso, tras los resultados electorales en Aragón: "Sánchez ha perdido de manera escandalosa"
La dirigente popular enmarca la victoria de Azcón dentro de una dinámica de desgaste del Gobierno central y de rechazo ciudadano a las políticas impulsadas por el PSOE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este domingo a los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón con una interpretación contundente y muy alineada con el discurso nacional de su partido. La dirigente popular resumió su lectura de los comicios con un mensaje claro: “El PP ha vuelto a ganar las elecciones y Sánchez ha vuelto a perder de forma escandalosa”.
Ayuso enmarca así la victoria de Jorge Azcón dentro de una tendencia que, a su juicio, confirma el fortalecimiento del Partido Popular en el ámbito autonómico y el desgaste del Gobierno central liderado por Pedro Sánchez. En su valoración, la presidenta madrileña subraya que el resultado no es un hecho aislado, sino una señal más del cambio de ciclo político que el PP defiende que se está produciendo en España.
Desde el entorno del Partido Popular, las elecciones en Aragón son interpretadas como un respaldo a las políticas impulsadas por los gobiernos autonómicos del partido y como un castigo a la gestión del Ejecutivo socialista. Ayuso ha insistido en que los ciudadanos “están diciendo basta” a lo que considera una etapa marcada por la inestabilidad política y las concesiones del Gobierno central a sus socios parlamentarios.
Las declaraciones de la presidenta madrileña se suman a la cascada de valoraciones realizadas por distintos dirigentes del PP tras los comicios, todos ellos en la misma línea: presentar el resultado como una victoria política más amplia que trasciende el ámbito autonómico y que refuerza la estrategia de oposición al Gobierno de coalición.
