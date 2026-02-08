Madrid recibe el Premio Cátedra China por la transformación urbana de Usera

Usera suma un nuevo reconocimiento a su transformación urbana. El Ayuntamiento de Madrid ha recibido en la capital el Premio Cátedra China por una intervención que ha regenerado cerca de 39.000 metros cuadrados y ha ganado más de 9.200 metros cuadrados para el peatón, integrando en el espacio público referencias a la identidad urbana china. La intervención incluye nuevo mobiliario urbano, arbolado, fuentes, pavimentos singulares y un parque infantil con forma de dragón, inspirado en la simbología china.

Durante el acto de entrega, la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, expresó el "orgullo de recibir este premio porque reconoce una manera de hacer ciudad: un Madrid que cuida su espacio público, que invierte con sentido y que entiende el urbanismo como una herramienta al servicio de la convivencia, la cohesión social y el equilibrio territorial". Maíllo subrayó también que el proyecto de Usera "incorpora al distrito al relato turístico de Madrid desde la autenticidad, ofreciendo experiencias culturales diversas y alejadas de los circuitos tradicionales".

Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Madrid recoge el Premio Cátedra China por el proyecto de transformación urbana de Usera. / Ayuntamiento de Madrid

Más allá de la mejora física del entorno, el proyecto busca acercar la ciudad a las personas, elevar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la conexión entre barrios, en línea con la estrategia municipal de reequilibrio territorial.

Madrid cuenta con una de las mayores comunidades chinas de España, con cerca de 40.000 vecinos. En este contexto, la remodelación de Usera ha incorporado elementos que respetan y ponen en valor la identidad cultural del barrio, fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad china. Esta colaboración ha convertido al distrito en un referente de integración y convivencia reconocido a nivel institucional.

La Fundación Cátedra China ha valorado especialmente la integración cultural del proyecto y su impacto social, cultural y económico, así como su contribución a la descentralización del turismo y a la creación de nuevos polos de atracción en la ciudad, según ha indicado el consistorio madrileño en un comunicado.