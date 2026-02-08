Ayudas a la digitalización industrial en Madrid: el Sur Metropolitano concentra el 40 % de la subvención europea

El 87 % de los beneficiarios de las ayudas a la digitalización del sector industrial de la Comunidad de Madrid son pequeñas empresas, mientras que el 40 % de las entidades beneficiarias proceden de municipios del Sur Metropolitano, como Getafe, Leganés y Valdemoro. Estas subvenciones están cofinanciadas con fondos europeos.

Los datos los ha dado a conocer esta semana el director general de Economía e Industria, Jaime Martínez, durante su comparecencia en la comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid. Según ha recordado, el objetivo de estas ayudas es reforzar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas industriales de la región.

Martínez ha explicado que la línea de subvenciones se ha ido adaptando a las nuevas necesidades empresariales planteadas por entidades y asociaciones del sector. Entre las actuaciones financiables se encuentran la adquisición de hardware y software, equipamientos informáticos, el desarrollo de portales de venta o la implantación de nuevos sistemas de ciberseguridad.

Digitalización de pymes en Madrid

"Tiene un enfoque muy completo para que la pyme madrileña no solamente sea digital internamente en sus pedidos, sino también hacia afuera en el mercado, que sea capaz de competir en un comercio que cada vez es más digital y capturar más eficiencias", ha señalado el director general.

En cuanto a la distribución territorial, el 40 % de las ayudas se destinan al Sur Metropolitano, el 25 % al Corredor del Henares y el 35 % restante al conjunto del territorio regional. Desde la Consejería valoran que el programa está funcionando "muy bien" y prevén intensificarlo en el marco del Plan Industrial 2026-2030.

"Hemos pasado de un presupuesto de 8 millones de euros en 2023 a 10 millones de euros en 2025, que vamos a replicar en este 2026. Tenemos unas tasas de ejecución de concesión del 100% de las ayudas ante la buena demanda. Están resolviendo problemas", ha subrayado Martínez.

Las ayudas se articulan con un efecto incentivador: las empresas presentan una actuación a ejecutar a lo largo del año y, una vez abierto el plazo el 1 de enero, permanece disponible hasta el agotamiento del presupuesto.

Desde 2023 se han ejecutado un total de 27,5 millones de euros en ayudas, de las que se han beneficiado 306 pymes. Esta inversión pública ha generado una inversión privada inducida de 116 millones de euros. "Es un efecto multiplicador muy importante con cada euro público que destinamos", ha concluido el director general.