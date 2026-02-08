El Atlético, a certificar el 'efecto Lookman' tres días después de la manita en Copa

Cuando empiece el partido de este domingo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Betis tan solo habrán pasado 67 horas y media desde el 0-5 del conjunto rojiblanco al verdiblanco en la Copa del Rey, entre la revancha visitante y la reválida constante local, sin Pablo Barrios, buque insignia el jueves, y con la irrupción en casa de Ademola Lookman.

La baja de Barrios, su futbolista más completo del medio campo, además en un momento espléndido hasta que su muslo derecho se resintió en forma de lesión entre tanto desgaste con tantos partidos (el Atlético disputa este domingo su décimo encuentro desde el 4 de enero y aún será solo el segundo de un febrero con siete choques más), aparece como la diferencia más sustancial en el equipo de Diego Simeone respecto al magnífico duelo en La Cartuja, junto a la vuelta de Julián Alvarez y Alexander Sorloth.

El centrocampista internacional español fue uno de los mejores, sino el mejor, en el soberbio partido del Atlético, con balón y sin él, con su equipo con una precisión, una movilidad, una contundencia, una calidad y una rotundidad que apenas se había visto este curso, si acaso en el 5-2 al Real Madrid ante su público. Una de sus 13 victorias en 15 compromisos en casa en la presente campaña. Su fiabilidad local es altísima.

Es otro de los cambios con el choque del pasado jueves. De La Cartuja al Metropolitano, donde se estrena Ademola Lookman, cuyo impacto fue inmediato contra el Betis. Las expectativas que ha despertado son otro aliciente más para el seguidor del Atlético. También debutaron Obed Vargas y Rodrigo Mendoza en el medio campo, ambos, igual que el atacante, ante el primero de muchos de sus encuentros ante su nueva afición.

Ni Johnny Cardoso, baja en los dos partidos ante el Betis por una lesión muscular de bajo grado, ni Pablo Barrios ni Nico González, con una sobrecarga lumbar, están aptos para el partido, pero Simeone, en cambio, sí recupera su delantera tipo hasta ahora, con Julián Álvarez, ya repuesto de una indisposición y diez encuentros seguidos sin gol, y Alexander Sorloth, tras el traumatismo craneoencefálico de hace una semana y con cinco tantos anotados en este 2026.

La competencia arriba está disparada. No son solo Julián y Sorloth, sino también Lookman, que puede jugar como extremo, y Antoine Griezmann, que ya ha alcanzado a ‘La Araña’ como el máximo goleador de esta temporada, con once tantos cada uno, aparte de jugar un fenomenal partido el pasado jueves, cuando formó una sociedad incontestable con el nuevo flamante fichaje del Atlético procedente del Atalanta.

Es una decisión comprometida para Simeone la elección de su ataque, pero también de su once, con la duda de si habrá rotaciones, mientras asoma el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, el próximo jueves, 96 horas y media después de la finalización de su choque de este domingo. Luego vendrá el Brujas dos veces y el Rayo Vallecano, el Espanyol y el Oviedo para terminar el mes de febrero, antes de iniciar marzo con otra tanta de encuentros consecutivos.

Es pura exigencia, como también la siente en LaLiga, a diez puntos del liderato del club azulgrana, a nueve del segundo puesto del Real Madrid y en una tercera posición con peor sensación por la considerable distancia a la que se ha quedado con su 0-0 con el Levante. El campeonato es hoy una historia diferente a la Copa del Rey, hasta que el Atlético sea capaz de demostrar lo contrario. Aún no lo ha hecho. Y necesita hacerlo cuanto antes.

Enfrente, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al Metropolitano alicaído y decepcionado por su estrepitosa eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey a manos del Atlético de Madrid, tras encajar un 0-5 en La Cartuja que ha dejado tocados a los verdiblancos y que, por ello, quieren redimirse en su segundo duelo ante los rojiblancos en tres días.

Al conjunto bético no le queda otra que recuperarse y volver a ofrecer la buena imagen que le ha acompañado en lo que va de campaña para superar el varapalo sufrido en la Copa, curiosamente ante el mismo rival, y además esta vez en su feudo, y sobre todo por la forma en la que cayó ante un Atlético desmelenado. El Betis fue superado de principio a fin, cuando los de Simeone se cebaron con su endeble sistema defensivo, desde el portero hasta los hombres de arriba, aparte de su falta de efectividad ante el gol, pero también sabe que visita un campo 'maldito' en lo que va de siglo.

Hace casi tres lustros, desde diciembre de 2011, que los verdiblancos no ganan en el estadio del Atlético, "una estadística que está para estudiarla" y supone un "lunar importante", admitió en la víspera Pellegrini, quien apela, en cualquier caso, "a seguir peleando y mirando hacia adelante" en los dos frentes que aún les quedan, al ser quintos con 38 puntos en LaLiga y estar ya en los octavos de la Liga Europa.

Para este segundo duelo contra el Atlético, al chileno, además, se le han complicado aún más las cosas por las bajas, sobre todo en el medio campo y la delantera, al haberse sumado a última hora el punta argentino Chimy Ávila, con unas molestias, a los otros cinco lesionados: Bellerín, Isco Alarcón, el marroquí Amrabat, el argentino Lo Celso y el colombiano Cucho Hernández.

Sólo cuenta con un delantero puro, el congoleño Cédric Bakambu, y la alternativa de utilizar en esa posición al polivalente Aitor Ruibal o al joven Pablo García, para un once al que se presume que volverá el meta Álvaro Valles, con Marc Roca y quizás Altimira en la media. Sí recupera tras lesiones a Rodrigo Riquelme y al hispanodominicano Junior Firpo, y en Liga tras sanción al central brasileño Natan, que sí jugó en Copa.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Baena, Lookman; Julián Alvarez y Sorloth o Griezmann.

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal o Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Altimira; Antony, Fornals, Abde; y Bakambu.

Noticias relacionadas

Árbitro: Mateo Busquets (Colegio balear).