La alcaldesa de Majadahonda alerta de problemas de accesibilidad en la estación de Cercanías: "Es un auténtico horror"

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, ha alertado de los problemas de accesibilidad que presenta la estación de Cercanías, donde asegura que no funcionan los ascensores ni las escaleras mecánicas, algo que ha tildado de "auténtico horror".

"Es un auténtico horror, pero ya no solamente estéticamente, que también, porque además Majadahonda es preciosa y entrar por la estación de Cercanías es desalentador, es que tiene problemas de accesibilidad", ha afirmado la regidora en una entrevista con Europa Press.

Así, ha subrayado que hay muchos vecinos que se están yendo a la estación de Las Rozas porque no pueden acceder a la del municipio y ha asegurado que esto ya es "un problema legal" porque se está "dando la espalda absolutamente a los vecinos que no merecen en absoluto una infraestructura así".

"Nosotros vamos a seguir peleándolo hasta el final, vamos a seguir denunciando la situación, hemos escrito incluso al Defensor del Pueblo que ponga cartas en el asunto, a nivel técnico si es cierto que se avanza pero claro, al final en un Gobierno de España que en primer lugar no tiene presupuesto, es que ya empezamos mal", ha señalado Moreno.

Así, ha criticado que se esté empezando a normalizar no contar con presupuestos, algo que afecta de lleno a este tipo de inversiones, además de denunciar que no haya "nadie al otro lado a nivel político".

Siguiendo con la movilidad y a nivel de autobuses interurbanos ha indicado que ya se ha incrementado el número de frecuencias por parte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y se ha tratado también en el mapa concesional reforzando determinadas líneas de autobús. "Tenemos pendiente ahora, que está también con la entrada en vigor de ese nuevo mapa concesional, el crear una nueva línea urbana más, actualmente tenemos dos, y va a entrar en vigor una tercera", ha detallado.

180 viviendas en alquiler asequible y 150 para compra

Por otro lado, y en materia de vivienda, ha recordado que se ha firmado un convenio con la Comunidad de Madrid para impulsar 180 viviendas en régimen de alquiler asequible y de las que se publicará el listado de solicitantes "en breve" por lo que, a mediados de febrero, estarán entregadas.

De ello, ha destacado que en el marco del convenio se ha llegado a un acuerdo para que tengan acceso preferente en estas viviendas los jóvenes majariegos. "El 60% de las viviendas van a ir dirigidas a jóvenes majariegos y que lleven empadronados 10 años", ha desgranado, a la vez que ha destacado que se ha trabajado "mano a mano" con la Comunidad.

En paralelo, a nivel municipal se está trabajando en unos pliegos para construir 150 viviendas protegida en régimen de propiedad, en cuyo trámite siguen avanzando con el objetivo de ponerlas también a disposición de los vecinos.

Moreno ha trasladado, de la misma forma, que se ha sacado también inicialmente el desarrollo de Arroyo del Arcipreste, que llevaba "estancado muchísimos años" y que va a posibilitar la construcción de más de 600 viviendas de las cuales el 50% serán protegidas en régimen de propiedad. "Creo que se va a dar un impulso porque es un problema muy serio que tenemos que trabajar todas las administraciones y, además, sin populismos, de manera seria y honesta", ha expresado.