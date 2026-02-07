La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre

El Ayuntamiento de Madrid ha concluido la restauración de 13 de las 17 esculturas que integran el Museo de Escultura al Aire Libre del Paseo de la Castellana, situado entre las calles de Juan Bravo y Eduardo Dato. La actuación, impulsada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, ha contado con un presupuesto de 70.000 euros.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana es un espacio singular del patrimonio municipal que reúne 17 obras de destacados artistas de la vanguardia española del siglo XX. La reciente campaña de restauración ha permitido actuar sobre 13 de estas piezas, devolviéndoles su imagen original y mejorando su integración en el paisaje urbano.

En concreto, se ha intervenido en las esculturas Plaza-Escultura, de Gustavo Torner; Mediterránea, de Martín Chirino; Estructura permutacional, de Francisco Sobrino; Estructura hiperpoliédrica del espacio, de Rafael Leoz; Un món per a infants, de Andreu Alfaro; y Estela de Venus, de Amadeo Gabino.

También han sido restauradas Al otro lado del muro, de José María Subirachs; Proalí, de Marcel Martí; Proyecto para un monumento IV B, de Pablo Palazuelo; Volumen-relieve-arquitectura, de Gerardo Rueda; Toros ibéricos, de Alberto Sánchez; La Petite Faucille, de Julio González; y Unidades Yunta, de Pablo Serrano.

Las otras cuatro obras del conjunto —Tríptico, de Manuel Rivera; Móvil, de Eusebio Sempere; y Mère Ubu, de Joan Miró— fueron restauradas en campañas anteriores. Por su parte, Lugar de Encuentros III, de Eduardo Chillida, fue objeto de una intervención específica con motivo del centenario del artista, celebrado en 2024.

Los trabajos han incluido análisis previos de materiales, acabados y depósitos, así como labores de limpieza adaptadas a cada escultura, rejuntados, reintegraciones de morteros y reparaciones puntuales de elementos dañados. Todo ello ha permitido recuperar la imagen del conjunto y garantizar su conservación a medio plazo.

Un museo único al aire libre

El Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana ocupa una superficie de 4.200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles escalonados y carece de cerramiento, lo que facilita la contemplación libre de las obras desde su apertura. Esta característica, sin embargo, hace especialmente necesaria una conservación periódica para asegurar tanto la integridad de las piezas como su visibilidad dentro del paisaje cultural de Madrid.

En el primer nivel, el muro de contención de la calle de Serrano está cubierto por una cascada de láminas de agua diseñada por Eusebio Sempere, formada por módulos de hormigón blanco con formas onduladas que generan efectos de luz y movimiento.

El segundo sector está presidido por el mural de Gerardo Rueda, flanqueado por esculturas de Pablo Palazuelo y Joan Miró, incorporadas al museo a finales de 1978 y principios de 1979.

En el nivel inferior se extiende una gran explanada que alberga algunas de las obras más representativas del conjunto, entre ellas Lugar de Encuentros III, de Eduardo Chillida —conocida popularmente como La sirena varada—, junto a las esculturas de Alberto Sánchez y Julio González.