Tormenta sobre Vallecas: cientos de aficionados del Rayo protestan contra su presidente tras la suspensión del partido contra el Oviedo

Nubarrones negros sobre el Rayo Vallecano. A las protestas de los jugadores, que este viernes lanzaban un comunicado calificando de "indignas" sus condiciones de trabajo, se han unido los aficionados, que no aguantan más la gestión del club que hace el presidente Raúl Martín Presa. La suspensión del partido contra el Oviedo, después de que LaLiga se mostrara incapaz de "garantizar la integridad de los futbolistas" en el estadio, solo ha sido la gota que ha colmado el vaso para que cientos de aficionados del Rayo salieran a la calle a protestar, aprovechando las horas en las que debería haberse jugado el encuentro.

Y es que la tormenta sorprendió este sábado a Vallecas, real y figuradamente. Las fuertes lluvias caídas en la capital no han evitado que forofos y simpatizantes del Rayo mostraran su "descontento e indignación" con la directiva del club de la franja. Vuelven a pedir la "inhabilitación" de Presa, centro de las críticas y contra el que llevan años protestando, y ahora demandan que LaLiga "actúe de fondo" por su gestión al frente del club, que califican de "tercermundista".

Concentrados frente al polémico estadio de Vallecas, los aficionados han coreado consignas contra su máximo mandatario. Los bukaneros, los ultras del club, han liderado unas protestas a las que cada vez más simpatizantes se unen.

Los bukaneros protestan a las puertas del Estadio de Vallecas. / EFE/ Kiko Huesca

"Las causas que reclamamos llevamos haciéndolo toda la vida desde que Raúl Martín Presa adquirió la mayoría accionarial del Rayo Vallecano. Hay un nulo mantenimiento del estadio, la presión de la Comunidad de Madrid demuestra que el Rayo tiene que mantener una serie de cumplimientos para que el club pueda ejercitar aquí su labor profesional de fútbol y ese cumplimiento es papel mojado", dijo Raúl Díez, que ejerció de portavoz de los aficionados.

"Las instalaciones son una absoluta ruina. El estadio está abandonado y este hombre está reclamando uno nuevo cuando no es capaz de gestionar un estadio que tiene cincuenta años y tampoco es capaz de gestionar una ciudad deportiva nueva, que es del 2010 y que está en la más absoluta ruina", confesó.

"Lo que pedimos es la inhabilitación de este presidente y también que LaLiga actúe de fondo contra una persona que nos está poniendo en ridículo y en vergüenza no solo del fútbol español sino de todo el fútbol europeo. Esto es la gota que colma el vaso. Nosotros llevamos protestando contra la situación institucional que lleva manteniendo el Rayo Vallecano desde hace quince años y es que cada vez va a más, el primer equipo no puede ni entrenar en la Ciudad Deportiva", declaró.

El portavoz de la afición habló del perjuicio que se ha hecho a la masa social del Oviedo, con un desplazamiento ya realizado y sin venta por internet, ya que las entradas solo es posible adquirirlas en taquilla. "Nos solidarizamos con ellos porque gente que sigue a su club, siendo colista, que ha pagado un dineral por viajar, hoteles, transporte, el estar aquí, nos parece completamente injusto que cuatro horas antes con 300 personas se suspenda. A nosotros también nos gusta viajar con nuestro equipo y ver a nuestro equipo lejos de nuestro estadio y muchas veces por este incompetente tampoco podemos", manifestó. "Es normal que el Oviedo inicie las acciones que considere oportunas. Nosotros no tenemos nada que decir, eso ya lo decidirán los estamentos deportivos", añadió Díez.

Los aficionados aseguran que el club está "abandonado a su suerte". "Queremos que, por el bien del Rayo, Presa pase a ser historia", apuntan sobre el máximo accionista del club. "El partido frente al Atlético no sabremos si se podrá jugar porque con estas instalaciones tercermundistas tenemos dudas de que se pueda desarrollar. No sabemos la repercusión de esto. Puede acabar con el Rayo Vallecano en Segunda, por pérdidas de puntos, sanciones, diversos motivos", dijo el portavoz de los aficionados en la protesta.

La temporada, que parecía histórica con la disputa de la Conference League, va de mal en peor para el Rayo. Pese a estar clasificados para octavos de la competición europea, están fuera de Copa desde hace un par de rondas y en Liga se encuentran en puestos de descenso. Los buenos resultados del pasado año no hicieron sino maquillar el malestar de la afición contra su presidente, cuya "gestión tercermundista" no alberga buen futuro para el club.