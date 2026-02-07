Siete horas tarde y sin equipaje dos días después: el caos de un vuelo Madrid-Berlín

El pasado 5 de febrero a las cinco y media de la tarde, cuando su vuelo por fin tocó pista en Berlín, los pasajeros no celebraron haber llegado: empezaron otra espera. Venían de casi siete horas de retraso, de bajar y subir de aviones, de pantallas mudas y mensajes contradictorios. Pero lo peor no estaba en el aire ni en la puerta de embarque: estaba al final de la cinta de equipajes. O, mejor dicho, no estaba.

La cinta giró y giró. En las pantallas, la palabra "retrasado" se repetía como una broma de mal gusto. Y llegó la desesperación. "No salió ni una sola maleta. Ni una. Han perdido las maletas de todo el avión y ahí siguen. Nadie sabe nada dos días después", denuncia Daniel Martín, uno de los españoles que viajaba junto a su familia a pasar unos días en el país alemán. Un vuelo lleno —unos 180 pasajeros, calculan los afectados— y un equipaje fantasma, como si el viaje se hubiera cobrado también lo más básico: ropa, medicación, trabajo, planes... "Me he tenido que ir a comprar unas braguitas algo de abrigo porque estamos helados y un cepillo de dientes", manifiesta otra de las perjudicadas.

Dos días después, el equipaje del IB1801 sigue sin aparecer y algunos pasajeros ya han pedido envío a Madrid. / Cedida

Ese jueves, el trayecto Madrid–Berlín de Iberia Express 1801 (IBS1801 / I21801) debía ser corto, casi rutinario. El seguimiento del vuelo lo deja claro: 2 horas y 20 minutos en el aire, lo normal. Pero antes de despegar, el día se rompió. El avión no salió hasta las 15:05 (CET), con 6 horas y 55 minutos de retraso, y aterrizó a las 17:25, ya siete horas tarde.

Atrapados entre el hielo y el "no sabemos nada"

En Barajas, el caos empezó pronto. Ángela Samarelli recuerda a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el vuelo estaba previsto para las 07:40 horas. "Embarcamos con normalidad a las 07:10”, cuenta. Pero la normalidad duró poco: "Estuvimos en el avión hasta las 11 de la mañana cuando nos dicen que tenemos que bajar del avión porque no podemos despegar".

Las explicaciones, "escasas" para gran parte de la mayoría, fueron cambiando con las horas. Primero, mal tiempo en Berlín. Después, viento en Madrid. Y, en medio, una frase que dejó a muchos convencidos de que al menos sus cosas estaban a salvo: "No podían despegar porque las compuertas donde viajaban los equipajes no cerraban", relata la italiana. Por tanto, las maletas, "supuestamente viajaban con nosotros".

Lo siguiente fue aún más confuso. Según los pasajeros, hubo cambio de avión: puerta distinta, reembarque y la sospecha inevitable de que algo se descosió en la operativa del equipaje. "Si antes salíamos por una puerta y terminamos saliendo por otra… tuvieron que haber cambiado de avión", explica el marido de Samarelli.

Pasajeros del IB1801, Madrid-Berlín, esperando información de su vuelo. / Cedida

Cuando aterrizaron, Berlín era un aeropuerto al límite. Berlín-Brandeburgo arrastraba una crisis por lluvia helada y formación de hielo. La operadora del aeropuerto avisó de que seguía inoperativo el viernes, con vuelos suspendidos y con retrasos incluso después de la reanudación. El personal de tierra aplicó agentes descongelantes durante toda la noche sin éxito, dejando las zonas "extremadamente resbaladizas". El jueves, de 180 despegues previstos, 35 se cancelaron alrededor del mediodía, y después llegaron más cancelaciones.

En Berlín, la noche fue larga. "Las maletas no salen. En pantalla aparece retrasado, retrasado, retrasado", cuenta Ángela. Daniel Martín Fuentenebro lo corrobora: vuelo "prácticamente lleno" y sin maletas para nadie.

Algunos tuvieron una prueba imposible de rebatir: un localizador en la maleta. "Yo tengo un AirTag y vi cómo hasta esta mañana las maletas seguían dentro del avión", relata Ángela. Después vio movimiento, pero no entrega: "A las 11 de la mañana de este sábado la sacaron del avión y ahora está en la T1". Daniel sostiene la idea que sobrevuela el chat de afectados: "Las maletas viajaban con nosotros, pero no salieron del avión, se quedaron en la bodega", subraya. Cada vez que el tiempo pasa la incertidumbre se hace más grande, de ahí a que de forma colaborativa hayan creado un grupo de WhatsApp para mantenerse informados y puedan compartir en tiempo real cualquier información relevante, así como compartir enlaces de reclamaciones.

La web caída y la paciencia agotada

Y entonces llegó otra forma de abandono: el administrativo. Para reclamar, necesitaban el PIR, el parte de irregularidad. Sin él, ni siquiera podían justificar gastos básicos. "Hasta que no tienes el PIR, no puedes ni comprarte un cepillo de dientes y cobrárselo", denuncia Ángela. Según su relato, el sistema online falló ("se cayó") y el grupo de WhatsApp —creado allí mismo, en la espera— se convirtió en la única ventanilla real: coordinar llamadas, traducir, insistir. "Decían 'en cinco minutos'… y esos cinco minutos fueron cinco horas".

La indignación no es solo por la maleta, sino por la sensación de haber sido engañados. Leonida, otra de las perjudicadas, lo expresa así: "Un engaño a nuestra inteligencia… nos trataron como tontos. Nos ilusionaron con que si esperábamos nos iban a entregar la maleta y al final ni eso".

Casi tres días después, el vuelo ya es pasado, pero el problema sigue en presente. Algunos pasajeros ya han salido de Berlín. Daniel, por ejemplo, decidió que si aparecen se envíen a Madrid: "Hemos decidido que nos las mandaran a Barajas porque hemos salido ya de Berlín". Otros siguen allí, sin ropa y sin respuestas, pendientes del correo y de cualquier aviso de WISAG, la empresa de handling que gestiona, entre otras cosas, el equipaje del vuelo, como quien espera un milagro.