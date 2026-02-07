San Sebastián de los Reyes acoge este sábado el Campeonato de Ajedrez del Club V Centenario

El Club de Ajedrez V Centenario de San Sebastián de los Reyes ha organizado este campeonato con el objetivo de fomentar la práctica del ajedrez entre los más jóvenes, combinando la vertiente competitiva con el aprendizaje y la promoción del deporte de base.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la jornada se desarrollará en la sede del club, situada en la avenida Baunatal, 18, y reunirá a jugadores de distintas edades distribuidos por categorías. La alevín incluye a los nacidos en 2014 y 2015; la infantil, a los de 2012 y 2013; y la cadete, a los jóvenes nacidos en 2010 y 2011.

En el plano deportivo, el torneo se disputará mediante el sistema suizo, con un número de rondas que dependerá de la cifra total de participantes. Las partidas se jugarán con un ritmo rápido, con tiempo limitado por jugador, y se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en la modalidad masculina como en la femenina.